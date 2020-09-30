TVORCHI в новом альбоме 13 waves представили первую коллаборацию в своей карьере – Yellow sands! Записали они ее с украинской артисткой Alina Pash.

Критики уже отметили, что Yellow sands является одним из самых интересных треков в альбоме. Ребята признаются, что никто кроме Алины не смог бы так дополнить трек и добавить туда своего особого вайба.

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– Алина прекрасная, замечательная артистка, и я лично чувствую ее характер и музыку, – поделился Джеффри. – К тому же, она просто уникальный человек, ее трудно не любить! Именно поэтому мы решили объединить наши усилия для такой крутой коллабы! Никто кроме Алины не смог бы завершить этот трек так филигранно и точно. Это 100% лучшая украинская музыка!

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– Нам показалось, что наш трек Yellow Sands Алина сможет дополнить как никто другой – так и получилось в результате! Она просто невероятная! – добавил Андрей.

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– Главной причиной, заставившей меня согласиться на коллаборацию, которую предложили ребята, стало их отношение к своему делу и, безусловно, трек, – рассказала Alina Pash. – Он мне срезонировал – и вот. Лично для меня симпатия интуитивно работает в первую очередь, а потом уже все остальные детали, которые вы быстрее всего замечаете – звучание, тембры, стайл. В треке часть от меня J. И только так бывает.

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Напомним, что основное время записи альбома пришлось на период самоизоляции, поэтому участники группы Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк создавали музыку отдельно друг от друга, общаясь в FaceTime и записывая свои партии каждый у себя дома. Саунд-продюсером альбома стал Андрей, а Джеффри написал тексты ко всем песням.