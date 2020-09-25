Український електронний гурт TVORCHI презентує свій третій альбом, який музиканти вперше писали віддалено один від одного. Він отримав назву 13 waves.

13 waves – це 13 треків від TVORCHI, об’єднаних в один цілісний альбом, що представляєсобою нову хвилю української музики. Серед пісень платівки – feat. з Alina Pash, повна версія треку Bonfire та випущений напередодні лід-сингл альбому – Living My Life.

Основний час запису альбому припав на період самоізоляції, тому учасники гурту ДжеффріКенні та Андрій Гуцуляк створювали музику окремо один від одного, спілкуючись у FaceTime та записуючи свої партії кожен у себе вдома. Саунд-продюсером альбому став Андрій, аДжеффрі написав тексти до всіх пісень.

Як розповідають самі артисти, ізоляція зіграла ключову роль у створенні 13 waves, адже вона полегшила внутрішній зв’язок із собою і додала ще більше концентрації на творчому процесі.

Андрій: «Хвиля – феномен, спостерігаючи за потужністю якого ледве вдається вхопити новіковтки повітря. Хоч якою б вона була, просто змушує тебе відчути щось особливе. Так мистворили власні 13 хвиль музики, об’єднані нашими відчуттями і творчістю. Пірнай у них разом із нами, приборкуй їх або серфи: обери власний спосіб слухати та випробовувати 13 хвиль відTVORCHI».

Джеффрі: «13 waves – це про різні способи сприйняття музики: не лише як окремих акордів, ритму, мелодії та вокалу, а й як цілісних звукових хвиль. Наш альбом – це воля, любов, драйв іприємне тремтіння по тілу. Це коли ти «на хвилі», і в тобі вирує адреналін. Для нас музика – цепро вайб, а не просто ноти. Тому ловіть найрізноманітніші вайби 13 waves з нами!»

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