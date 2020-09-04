Ексклюзив! ТОП-5 способів продовжити твоє літо від TVORCHI

Літо добігло кінця, але відпускати його зовсім не хочеться. Тому гурт TVORCHI знайшли кілька способів як все-таки зловити за хвіст улюблена пору року і спробувати насолодитися нею сповна.

Сьогодні, 4 вересня, колектив випустилв новий сингл Living My Life. І разом з тим музиканти придумали 5 способів, як продовжити літо, спеціально для Нового каналу:

• Перше, що пропонують хлопці – таки навчитися готувати літні коктейлі. Що, як не прохолодні напої з фруктовими, ягідними нотами створюють дійсно літній настрій? Коронним (не чіплятися до слів) коктейлем TVORCHI виявилася «Маргарита з маракуя і халапеньйо» або, як сказали назвали його самі виконавці «Залишок літа».

• Після ж хлопці пропонують «влаштувати день кіно». Не так давно в столиці пройшов щорічний київський міжнародний кінофестиваль Molodist, чим ми гірші? Виділяємо потрібний день в календарі, збираємо друзів, закуповується піцою та газованою водою і вперед – назустріч портретів Доріана і великим Гетсбі!

• Вихідні далеко від міста і пісні під гітару, замість добірок на iTunes. Провести вихідні на дачі з найріднішими без зв’язку із зовнішнім світом – це чи не справжнє літо?

• Влаштувати бої з водними пістолетами – четвертий і, напевно, самий веселий пункт з присмаком дитячості. Можна зібрати цілу юрбу і влаштувати змагання командами, або ж це буде поєдинок 1 на 1 – головне, нехай це буде нейтральна територія, бажано на вулиці. А то сусіди з плямами на стелі можуть не розділити ваше завзяття повернути літо, нехай і ненадовго.

• об’їстися фруктами і ягодами, наостанок. Пояснення тут точно не потрібні!

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