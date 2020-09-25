Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЕксклюзив! TVORCHI розкрили таймлайн написання нового альбому 13 waves

Ексклюзив! TVORCHI розкрили таймлайн написання нового альбому 13 waves

Сьогодні, 25 вересня, в українського електронного гурту TVORCHI вийшла нова платівка 13 waves, яку у зв’язку з карантином вони писали віддалено один від одного. За саунд, як завжди, відповідав Андрій, а Джеффрі, в свою чергу, записував вокал у себе вдома.

Спеціально для Нового каналу хлопці створили таймлайн написання кожного з треків альбому 13 waves. Тепер 13 хвиль музики від TVORCHI ми зможемо не тільки почути, але й побачити хронологію їх створення. Нова хвиля української музики вже накриває країну. Тобі обирати: підкорити й майстерно серфити новинками чи потрапити під її могутність.

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