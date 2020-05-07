Відеороботу на пісню «Мова тіла» гурт TVORCHI встигла зняти ще восени

TVORCHI – артисти, чиє ім’я дедалі частіше звучить не лише в українській музичній індустрії, а й за її межами. Після їхньої гучної появи на Нацвідборі «Євробачення» про гурт дізналася Європа, з ним ще ближче познайомилися наші слухачі.

Українець Андрій і нігерієць Джеффрі – два молоді фармацевти з Тернополя, які одного разу познайомилися на вулиці. Тепер вони разом створюють музику, що викликає в оточуючих захоплення: «Вау, це український гурт?»

У той час, коли всі застрягли в карантинних буднях, гурт TVORCHI презентує відео на один із найпопулярніших треків їхнього другого альбому Disco lights – «Мова тіла».

Це відео – «весна здорової людини», до якої ми звикли: світла, яскрава, наповнена сонцем і коханням. Її тепер так бракує, і саме тому просто зараз – ідеальний момент, щоб «Мова тіла» стала для вас справжнім трампліном весняних емоцій.

Відеоробота, режисером якої став Андрій Лагутін, була відзнята ще минулої осені в Києві. Зйомки тривали два дні й охопили п’ять локацій: стадіон КПІ, парковку біля метро «Олімпійська», парк на Дорогожичах, відкритий баскетбольний майданчик та звичайний шкільний спортзал.

– Гурт TVORCHI робить дуже стильну музику, і це хотілося підкреслити відеороботою, – розповідає режисер Андрій Лагутін.. – «Мова тіла» – це дуже яскравий, сонячний трек. Коли я почув його вперше, відразу побачив жовтий колір. Саме ця згадка й переросла в подальшу стилістику відеороботи. Хотів досягнути чистого зображення, щоб не було нічого зайвого: ні кольорів, ні інформації.

TVORCHI зараз працюють над третім альбомом, запис якого відбувається дистанційно. Кожен з музикантів записує свої партії у себе вдома: Андрій і Джеффрі вперше у своїй музичній кар’єрі свідомо відмовилися від студійних умов задля дотримання режиму ізоляції.

TVORCHI – «Мова тіла»: слова пісні

ми сам на сам

серед усіх разом,

світло

поміж чужих

на глибині фрази,

стрімко

не треба слів

та не тримай своє

тіло

не розумів

зачарувала мене

ніжно

давай зробим все

без порожніх слів

без пустих обіцянок

і без понтів

зачекай… просто не спіши

зачекай… просто помовчи

Chorus

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

я добре знаю

лише з тобою

все відчуваю

коли з тобою

2x

хочу розгадати всі твої секрети,

переплелись на стіні

наші силуети

сам не розумів як тебе хотів

для мене загадка

легкість наших тіл

2х

Chorus

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

я добре знаю

лише з тобою

все відчуваю

коли з тобою

2х

зачекай…..просто не спіши

зчекай……просто помовчи

2х

Chorus

мова твого тіла вже давно розказала мені

все що так хотів

мова твого тіла вже давно розказала мені

і більше не треба слів!!!

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