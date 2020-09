Слухаємо!

TVORCHI – артисти, чиє ім’я все частіше звучить не тільки в українській музичній індустрії, а й за її межами. Після їхньої гучної появи на Нацвідборі «Євробачення» про гурт дізналася Європа, з нею ще ближче познайомилися наші слухачі. Сьогодні, 4 вересня, TVORCHI презентували новий хіт Living my life і яскраве lyric-відео до нього. Фантастична робота!

Living my life – лід-сингл нового альбому TVORCHI, прем’єра якого запланована на 25 вересня. За словами музикантів, ця композиція була написана, як сексуальна, провокаційна, емоційна, романтична і в той же час трохи дивна. Піснею Living my life учасники колективу TVORCHI закликають слухачів жити без негативних думок і без токсичних людей. Адже поки ти з тими, з ким хочеш бути, у тебе все в порядку!

TVORCHI – Living my life: текст (слова) песни

can’t get off your feet?

let me know so I can pick you up

it’s the same air we breathe

skin to skin so I can feel your heart…. beat

oooh free

I wanna be free

oooh free

tonight ….

you gotta go x4

up

never go down

mhmm

live it up x2

living like x2 woah

living my life

I’m living my life yeah

ooooh

smile for me baby

would you live just a little

I just wanna be with you baby

freak with you baby

sing with me baby

living my life

cos I’m living my life

yeah

mmm

cruise the city with you tonight

I can’t wait to lose my mind

running all the red lights

yeah

you know it’s almost midnight

so tell me now

tell me now

