TVORCHI – Living my life: прем’єра нової пісні та lyric-відео!
Слухаємо!
TVORCHI – артисти, чиє ім’я все частіше звучить не тільки в українській музичній індустрії, а й за її межами. Після їхньої гучної появи на Нацвідборі «Євробачення» про гурт дізналася Європа, з нею ще ближче познайомилися наші слухачі. Сьогодні, 4 вересня, TVORCHI презентували новий хіт Living my life і яскраве lyric-відео до нього. Фантастична робота!
Living my life – лід-сингл нового альбому TVORCHI, прем’єра якого запланована на 25 вересня. За словами музикантів, ця композиція була написана, як сексуальна, провокаційна, емоційна, романтична і в той же час трохи дивна. Піснею Living my life учасники колективу TVORCHI закликають слухачів жити без негативних думок і без токсичних людей. Адже поки ти з тими, з ким хочеш бути, у тебе все в порядку!
TVORCHI – Living my life: текст (слова) песни
can’t get off your feet?
let me know so I can pick you up
it’s the same air we breathe
skin to skin so I can feel your heart…. beat
oooh free
I wanna be free
oooh free
tonight ….
you gotta go x4
up
never go down
mhmm
live it up x2
living like x2 woah
living my life
I’m living my life yeah
ooooh
smile for me baby
would you live just a little
I just wanna be with you baby
freak with you baby
sing with me baby
living my life
cos I’m living my life
yeah
mmm
cruise the city with you tonight
I can’t wait to lose my mind
running all the red lights
yeah
you know it’s almost midnight
so tell me now
tell me now
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