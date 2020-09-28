Макс Барских устроил концерт на вертолетной площадке! Как это было (ФОТО)

Артист открыл осенний сезон музыкальных премьер сольным концертом в Киеве

Об этом шоу зрители мечтали два года! Послушать музыканта пришли близкие друзья и коллеги, телеведущие и дизайнеры, среди которых: Алан Бадоев, Tayanna, Миша Романова, Женя Галич, Катя Осадчая, Jerry Heil, Ваня Фролов и многие другие.

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24 сентября, в КВЦ «Парковый» состоялось одно из самых атмосферных выступлений Макса Барских за последних несколько лет. Под открытым небом с видом на вечерний Киев артист провел концерт-introduction, которым открывает новую главу музыкальных премьер осеннего сезона.

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Шоу-программа Open Air состояла не только из проверенных суперхитов – обладателей многочисленных платиновых дисков из туманотрилогии Барских, принесших ему звание символа современной украинской поп-музыки, но и песен, которые войдут в будущий альбом артиста «1990», запланированного на 9 октября текущего года.

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Кульминацией концерта стала презентация нового блокбастера Макса под названием «Армагеддон», который с первых же секунд разлетелся в соцсетях поклонников музыканта, и получил статус фаворита в предстоящем релизе пластинки.

Организатором концерта выступила компания Virus Music, которой совместно с менеджментом артиста, агентством Secret Service EA, удалось провести концерт в Киеве, попавшего в оранжевую зону, и соблюсти со своей стороны всех условий карантинных мер безопасности зрителей на мероприятии.

Фото: Вова Бугаенко

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