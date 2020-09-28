Какие сериалы посмотреть в октябре? Порадуем тебя отличными новостями – классных проектов будет много. Лови подборку крутых сериалов октября 2020 прямо сейчас.

Сериалы октября 2020

Эмили в Париже / Emily in Paris 1 сезон

Жанр: драма, комедия

Премьера: 2 октября

В главных ролях: Лили Коллинз, Филиппина Леруа, Уильям Абади, Жан-Кристоф Буве, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд.

«Эмили в Париже» – новый комедийно-драматический веб-сериал от Netflix с Лили Коллинз в главной роли. Картина рассказывает об американке по имени Эмилия, которая отправляется в Париж в поисках работы. Девушке предстоит столкнуться с местной культурой, завести новые знакомства и обрести любовь.

Сверхъестественное / Supernatural 15 сезон

Жанр: ужасы, фэнтези, мистика, приключения, драма

Премьера: 8 октября (14 серия, 15 сезон)

В главных ролях: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Марк Пеллегрино, Марк Шеппард, Александр Калверт.

«Сверхъестественное» – популярный американский мистический сериал, который вппервые вышел на экраны в 2005 году. Сюжет картины рассказывает о приключениях двух братьев Сэма и Дина Винчестеров – охотников на монстров. Они путешествуют по США на автомобиле Chevrolet Impala 1967 черного цвета, расследуют паранормальные явления в разных населенных пунктах и сражаются с порождениями зла, в том числе, демонами и призраками.

В прошлом году «Сверхъестественное» вернулось на экраны с заключительным 15-м сезоном. Однако из-за карантина съемки и премьеры новых серий были перенесены. Финальные серии о приключения братьев Винчестеров мы увидим уже в октябре и ноябре 2020.

Хелстром / Helstrom 1 сезон

Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, боевик

Премьера: 16 октября

В главных ролях: Том Остин, Сидни Леммон, Элизабет Марвел, Джун Керрил.

«Хелстром» – американский веб-сериал, снятый для сервиса Hulu. Картина рассказывает про Дэймона и Ану Хелстром, детей могущественного серийного убийцы. Пытаясь разобраться в собственном происхождении, главные герои путешествуют по миру и истребляют худших представителей человечества.

Ферзевый гамбит / The Queen’s Gambit 1 сезон

Жанр: драма

Премьера: 23 октября

В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Билл Кэмп, Томас Броди-Сангстер, Мариэль Хеллер, Гарри Меллинг, Ребекка Рут.

«Ферзевый гамбит» – американский драматический мини-сериал от Netflix, снятый по мотивам одноименного романа Уолтера Тевиса (1983). Картина расскажет о Бет Хармон, сироте и гениальной шахматистке. Девушка борется с наркотической зависимостью и в то же время пытается исполнить заветную мечту – стать лучше шахматисткой мира.

Отыграть назад / The Undoing 1 сезон

Жанр: драма

Премьера: 25 октября

В главных ролях: Николь Кидман, Хью Грант.

«Отыграть назад» – новый драматический мини-сериал, который является экранизациец романа Джин Ханфф Корелиц. Картина рассказывает об успешном терапевте по имени Грэйс. Жизнь девушки казалась сказкой: прекрасная дружная семья, успешная карьера и грядущая премьера ее дебютной книги. Но внезапное исчезновение мужа разрушает планы Грэйс.

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