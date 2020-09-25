Получил «пинок» от Дорна и обнулился: Слушаем новый трек YANEYA – «Відкриваєш біле»

24-летний музыкант Ярослав Козак поймал «удачу за хвост», а точнее – Ивана Дорна за руку, и просто заставил знаменитого исполнителя послушать свои треки. Он рискнул всем, получил справедливую критику и… выиграл. Прислушавшись к советам Дорна, начинающий артист кардинально пересмотрел свою музыку, обнулился и теперь готов завоевывать сердца слушателей новым лирическим треком сольного проекта YANEYA «Відкриваєш біле»

«Хайпанул на хайпе»

Скорее всего, вы уже слышали один из треков Ярослава: его песня «Том і Джеррі», которую артист выпустил под ником SHAFRAN в прошлом году, активно ротировалась сразу на нескольких радиостанциях:

– В 2019 я записал песню в юмористическом стиле «Том і Джеррі» – ответочку на трек Jerry Heil «#ОХРАНА_ОТМЄНА», и как-то она очень успешно разошлась. Даже попал с ней на радио! – вспоминает Ярослав. – Тогда я впервые попробовал написать песню на украинском языке, и мне очень понравилось.

«Заставил Дорна послушать свои треки»

Большая удача для начинающего музыканта – получить совет от артиста, который действительно хорошо разбирается во всех тонкостях индустрии. Но такая возможность есть зачастую лишь у тех, кто уже «крутится» в мире шоубиза и имеет влиятельных знакомых. Ярослав же работал в паспортном столе и подумать не мог, что именно здесь ему улыбнется удача, а судьба преподнесёт подарок в виде… живого Ивана Дорна, которому срочно понадобилось оформить документы:

– Моё знакомство с Дорном – это вообще нереальная история, – со смехом вспоминает Ярослав. – В тот день у меня было ужасное настроение, я работал в документ-сервисе «ГОТОВО», стоял на рецепции. Вдруг дверь открывается и заходит какой-то чувак забавный. Смотрю, а это Иван Дорн! Я не мог упустить такую возможность: сразу настроил с ним зрительный контакт, провел в VIP-комнату… И пока мы оформляли нужные документы, начали общаться про музыку. Конечно, «невзначай». У Дорна как раз тогда только вышла документалка про то, как он писал альбом OTD. Я, опять-таки, «невзначай», рассказал, что тоже занимаюсь музыкой, и предложил послушать мои записи. И самое главное, что я могу отметить в Ване – он согласился и прослушал мои песни не просто из уважения. Он послушал их от начала до конца, перед этим предупредив, что, если будет плохо, он мне так и скажет. В итоге Ваня отметил, что в общем-то не так и плохо, честно рассказав, что ему понравилось, а какие части слишком попсовые и т. д.

Эта встреча стала знаменательной для Ярослава:

– Дорн дал мне максимальный толчок! Он пригласил меня к себе в Masterskaya пообщаться, и потом я приносил материал, а он давал советы. Ваня познакомил меня с музыкальной тусовкой, и потихоньку я начал в нее вливаться.

«Трек, который должен разрушить стену»

Сегодня музыкант представил самый, пожалуй, важный для него за всю историю творчества трек «Відкриваєш біле» – лирическую песню про девушку, которая боится разрушить свою «зону комфорта» ради настоящего, но запретного чувства.

«Відкриваєш біле» – это не просто песня, это обращение Ярослава к человеку, который для него действительно важен. Это отчаянная попытка через музыку достучаться до сердца любимой девушки и открыть всю глубину своих чувств в надежде подтолкнуть ее к решающему шагу.

– Во многих отношениях девушки загоняют себя в глухой угол и прячутся за стенами, от которых на самом деле остались одни обломки. Они хотят вырваться на свободу, но боятся поставить на кон всё, что строили годами. Даже, когда это уже не имеет смысла… – рассказывает Ярослав о своем новом треке. – В сюжете песни – моя история о дружбе, которая в какой-то момент переросла в нечто намного большее. И зашла в тупик, потому что девушка, с которой у нас случился тот самый настоящий «ёк», в отношениях с другим. В какой-то момент всё очень запуталось, началось какое-то другое общение, переписки… Я стал замечать, что она себя «загоняет» отношениями, у которых нет будущего, но боится сделать шаг мне навстречу. Знаете, у каждой девушки есть мечта создать семью, «свить» свое «гнёздышко», но не всегда то, что получается в итоге делает ее счастливой. Просто потому, что «гнёздышко», пусть и уютное, «свито» не с тем человеком. Но страх потерять то, что забрало столько сил и времени, порой туманит разум и не дает сердцу подсказать правильное решение. Страх ошибиться снова не позволяет вырваться из стен, которые она сама же и построила. Но я верю, что, услышав «Відкриваєш біле», любимая поймет, насколько она важна для меня, и сможет, наконец, разорвать отношения с прошлым.

На обложке нового трека – изображение Венеры и силуэт бокала. Эта композиция – продолжение череды обложек уже выпущенных треков YANEYA, на каждой из которых можно заметить небесное тело:

– Первой, конечно же, была Земля, – раскрывает задумку музыкант – Именно она на обложке трека «Де ти?», в котором я ищу человека на нашей большой планете. Следующая песня с лаконичным названием «26» – про то, что у меня есть мечта, и я всегда стремлюсь вверх. На ее обложке – Икар, летящий к Солнцу. Иллюстрации для обложек треков мне рисует девочка Настя, которая работает также над обложками для Жени Мильковского, фронтмена группы «НЕРВЫ», и проекта «Счастливые люди».

Трек YANEYA «Відкриваєш біле» имеет все шансы стать хитом осени 2020: лирический, трогательный и очень искренний, но при этом динамичный и качовый, он завораживает своими битами и цепляет откровенным признанием музыканта самые сокровенные струны души. Но главное, чтобы песня нашла отклик в сердце той единственной, для которой она написана, и, возможно, следующий трек YANEYA будет посвящен исполнившейся мечте!

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