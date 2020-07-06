Макс Барских заинтриговал фото с малышом: Все-таки сын?

Певец перебудоражил всех поклонниц, выложив в свой Instagram фото, на котором он целует в щечку очаровательного карапуза

И пока самые эмоциональные поклонницы Макса убежали за успокоительным, более рациональные подписчики принялись разбираться, чей ребенок и что за блондинка целует его во вторую щеку!

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Барских подписал фото без каких-то либо подробностей: «Мартину два годика!», но те, кто давно следит за певцом и так почти сразу всё поняли. На снимке – подруга Макса, Миша Романова со своим сыном Мартином. Который, по совместительству, если верить комментариям под фото, еще и сын Барских… Правда, крестный 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova) 6 Июл 2020 в 5:04 PDT

Так что можно выдохнуть спокойно, сердце Макса еще свободно, да и детьми исполнитель пока не обзавелся. Но кто знает, как долго еще Барских будет оставатья завидным холостяком? Так что если у вас есть какие-то виды на красавчика, который печет невероятные пирожки и поет про любовь, стоит поторопиться!

Фото: @max_barskih

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