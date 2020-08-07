Мировая премьера нового трека Барских выходит на звукозаписывающем лейбле Sony Music Entertainment. Это первый англоязычный релиз музыканта спустя 8 лет после выхода альбома Z.Dance, выпущенного артистом в 2012 году.

SILENCE – экспериментальная работа Макса, выполненная в стиле summer house. Сингл имеет независимый статус от будущего альбома артиста «1990», и предназначен для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и дэнсполов под открытым небом.

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– Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит… Silence – это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье, – комментирует артист.

Новый трек Барских был выбран официальным саундтреком secret party, проводимых агентством Pink Kiss по всему миру, объединяя в творческой коллаборации лучших фотографов, моделей, режиссеров и инфлюэнсеров.

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– Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, невероятно талантливым музыкантом Максом Барских, и представить первый официальный саундтрек наших secret party. Для нас большая честь работать вместе с одним из самых известных украинских режиссеров, принимать участие в создании lyric video Silence, и иметь возможность получить профессиональные советы в повышении качества создаваемого нами видеоконтента, – комментируют коллаборацию представители Pink Kiss.

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