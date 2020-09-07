Звук на полную! Макс Барских раскрыл дату премьеры нового альбома
Альбом «1990» – один из самых ожидаемых музыкальных релизов этого года. Презентация пластинки запланирована на 9 октября.
После серии громких премьер, ожидавших поклонников Барских этим летом: выхода акустического лонгплея «С Максом по домам», запуска англоязычного сингла Silence и экспериментального фитчеринга с Джаро – музыкант готов представить главную интригу этого года. Макс Барских анонсирует трек-лист предстоящего релиза, которая завершает туманотрилогию, и раскрывает подлинные истории каждого отдельно взятого сингла, положивших начало всему альбому.
В шестой полноформатный LP артиста вошло 11 композиций, четыре из которых Барских представил в рамках первой части мирового тура Nezemnaya2020. Менее чем за год лид-сингл альбома «Лей, не жалей» получил статус двойной платины и стал самой ротируемой песней на всех языках в период 2008 по 2020 годы, побив рекорд Billie Eilish с треком Bad Guy и Ed Sheeran с хитом Shape Of You в рамках чарта TopHit Global Radio Chart. А хит «По секрету» всего за три месяца после премьеры удостоен своей первой платины.
Трек-лист будущего альбома «1990» выглядит следующим образом:
- Лей, не жалей
- Небо льёт дождем
- Двоє
- По секрету
- Океаны
- Пустые глаза
- По местам
- Наивна
- Все проходит
- Самолёт
- Армагеддон
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