Стихийный артист и его команда не ищет легких путей

Недавно номинант на премию YUNA-2020 в категории «Лучший исполнитель» Артем Пивоваров презентовал дилогию на треки «Дежавю» и «Позови». Кардинально новую для украинского шоу-бизнеса идею взялись реализовать режиссер Тарас Голубков и команда Inakshe Production.

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Эксклюзивно для Нового канала Артем Пивоваров поделился закулисными подробностями со съемок клипа «Дежавю/Позови». О том, как съемочная команда стихийного артиста справлялась с экстремальными погодными условиями и карантинными ограничениями, читай далее.

– Артем, поздравляю с премьерой! Расскажи, как проходили съемки клипа «Дежавю/Позови». Во время работы ты с командой сталкивался с какими-то курьезными ситуациями или экстремальными условиями?

– Если конкретно говорить о клипе «Позови», то в процессе съемок, к моему счастью, каких-то внеплановых случаев не было. Но мы вместе с командой Inakshe Production и Тарасом [Тарас Голубков – режиссер] шутим, что у нас нет баланса, золотой середины. К примеру, можем взять две крайние видеоработы – «Дом» и «Позови». Когда мы снимали «Дом», на улице было минус пять, шторм на море в Одесской области, просто невероятно холодно. Мы грелись каждую свободную минуту, а потом все же выходили и продолжали съемку.

Клип «Позови» мы снимали в сорокаградусную жару, еще и на солнце. Вся команда сгорела, нам даже не помог крем от солнца. Но эти ситуации сложно назвать курьезными. Просто рабочие моменты, такие бывают у каждого. Возможность получить те самые особенные и ценные кадры. Так что мы не ищем легких путей (улыбается).

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– Сложно было организовать съемки в условиях карантина?

– Подготовка к съемкам клипа была довольно длительной. Изначально мы планировали снимать намного раньше, но ввиду сложившихся обстоятельств были вынуждены перенести съемки. И я думаю, что это дополнительное время в любом случае сыграло нам на руку, дало дополнительную возможность сделать больше и лучше от изначально запланированного.

– А где конкретно проходили съемки клипа? Как твоя команда обычно выбирает локацию?

– Вместе с Тарасом Голубковым и его командой Inakshe Production мы часто устраиваем брейнштормы, во время которых ищем подходящие нам по атмосфере и наполнению локации. Как в случае с «Дежавю», так в случае с «Позови» те локации, которые вы видите в клипе, не те, где мы изначально планировали снимать. Подбор локации – довольно трудоемкий процесс: члены команды ездят на просмотры, ведут переговоры, после все вместе обсуждаем, какая бы лучше всех нам подошла, и только после этого выбираем финальную.

Если брать крайнюю работу, «Позови», мы еще на этапе постпродакшна все равно немного меняли локацию (что-то зарисовываем, что-то добавляем). Нам несказанно повезло, что наша страна очень богата на красивые и атмосферные места. Ведь мы можем снимать и у моря, и на равнинной местности, и в горах.

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– Как главный герой клипа ты «кооперировал» с каждым участником съемки. Как думаешь, именно в этом подходе заключается будущий успех работы?

– К каждой из съемок мы подходим индивидуально. Если говорить о «Позови», то в этом клипе принимали участие наши слушатели. Ранее у нас уже был опыт съемки с нашими «стихийными» в рамках фотосессии «100 на 100» на памятнике Родина-Мать. И мы понимали, что собрать нужное количество людей, с которыми было бы круто работать, не проблема. Еще не было ни разу, чтобы человек, с которым мы работаем на съемках, не влился в нашу семью (улыбается).