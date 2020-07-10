Прем’єра кліпу! Артем Пивоваров презентував спліт на «Дежавю/Позови»

Сьогодні, 10 липня, номінант на премію YUNA-2020 у категорії «Кращий виконавець» Артем Пивоваров презентував свою дилогію на треки «Дежавю» і «Позови». Режисер Тарас Голубков разом зі своєю командою Inakshe Production взяв на себе реалізацію цієї цікавої та нової задумки для українського шоу-бізнесу.

Два сингли з альбому «Земной» в один Артем об’єднав неспроста. Кожна з пісень характеризує довгий шлях артиста, що складається зі злетів і падінь, але з вірою у себе та свою музику, яка об’єднує, мотивує і надихає стихійних з кожним роком дедалі більше.

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Перша частина дилогії – сингл «Дежавю» – характеризує кругообіг внутрішнього стану Артема. Кліп побудований на циклічності рухів танцюристів і барабанщиків з колективу «Drum Art Show» і підкреслює сам стан дежавю. Хореографом-постановником кліпу виступив Олесь Пасічник. Примітно, що це перший кліп, де Артем танцює.

«Уся ідея кліпу побудована на візуальній магії. Для мене ця магія – щось нове. Це перший кліп, де сама ідея лежить на поверхні. Це перший кліп, який ми знімали лише на одній локації. Це перший кліп, в якому ви побачите мої перші танцювальні рухи, хоча рік тому я говорив, що такого не буде. Як то кажуть, «Never say never», – поділився Артем.

Друга частина дилогії – трек «Позови». Цей сингл характеризує те, що відбувається, відбувалося чи буде відбуватися з Артемом. Це пісня про життєвий шлях. Кліп знімався на злітній смузі аеродрому, і саме вона символізує цей шлях. Коли Артем йде по смузі, він проходить різні життєві ситуації – мітинг, ремонт дороги або просто людей, які йдуть назустріч. Але як усім відомо, тандем Артема з Тарасом Голубковим завжди передбачає експерименти. Цей кліп – не виняток, і глядача чекає безліч метафор і ситуацій з прихованим змістом.

«Спліт« Дежавю/Пзови» – це ідея, яку я виношував близько року. Коли тільки був написаний альбом «Земной», вже тоді розумів, що хочу поєднати ці дві роботи і провести паралель. Якщо говорити про «Дежавю», – це якийсь сон. Не дарма в пісні є такі рядки: «Сон или явь? Или сон наяву». А «Позови» – це дійсність, яка буде перетікати в сон. Все циклічно. Саме про це наш кліп», – розповів Артем Пивоваров.

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Цікаво, що героїня обох кліпів, Вікторія Палатна, відома бізнес-вумен, не лише зіграла головну роль, а й виступила стилістом образів в іспанському стилі.

«Дежавю» і «Позови» – це історії, які дуже відрізняються одна від одної стилістично, але об’єднані в одну. В цьому і була наша ідея. «Дежавю» – це підсвідомість і сновидіння, а «Позови» – реальність, в яку Артем виходить з цих снів. Він подорожує по своїй лінії життя. Кінцівка другого кліпу теж дуже цікава», – підкреслив режисер кліпу Тарас Голубков.

Нагадаємо, що в кінці травня український артист і саунд-продюсер Артем Пивоваров спільно з україно-болівійської співачкою Michelle Andrade випустили перший спільний ремікс на треки «Дом» і «PROUD».