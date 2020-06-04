Артист підпише платівки для перших покупців

Український співак Артем Пивоваров випустив свій четвертий альбом «Земной» на вініловій платівці. Селебріті давно мріяв реалізувати свою музику у такому форматі. Платівки були виготовлені в коллаборації з видавництвом Vinyla Records на синьому напівпрозорому важкому вінілі в Австрії. Спеціально для перших 50 покупців Артем Пивоваров залишив на платівках свій автограф.

– Тепер це не просто слова. Тепер альбом «Земной» має новий вигляд – вініл. Мій перший альбом, який був випущений у такому форматі! І для мене, безумовно, це велика радість. «Земной» – це альбом про просте й важливе, для світу і про світ. Альбом про єдність, свободу, любов і людей. Новий етап, нове життя, нове перевтілення. «Земной» – це подорож по світу. «Земной» – це дім. «Земной» – це первозданна любов, – поділився Артем Пивоваров.

Нагадаємо, нещодавно український артист і саунд-продюсер Артем Пивоваров та україно-болівійська співачка Michelle Andrade випустили перший спільний ремікс на треки «Дом» і «PROUD».

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