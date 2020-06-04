Олдскул: Артем Пивоваров випустив альбом «Земной» на вінілі!
Артист підпише платівки для перших покупців
Український співак Артем Пивоваров випустив свій четвертий альбом «Земной» на вініловій платівці. Селебріті давно мріяв реалізувати свою музику у такому форматі. Платівки були виготовлені в коллаборації з видавництвом Vinyla Records на синьому напівпрозорому важкому вінілі в Австрії. Спеціально для перших 50 покупців Артем Пивоваров залишив на платівках свій автограф.
– Тепер це не просто слова. Тепер альбом «Земной» має новий вигляд – вініл. Мій перший альбом, який був випущений у такому форматі! І для мене, безумовно, це велика радість. «Земной» – це альбом про просте й важливе, для світу і про світ. Альбом про єдність, свободу, любов і людей. Новий етап, нове життя, нове перевтілення. «Земной» – це подорож по світу. «Земной» – це дім. «Земной» – це первозданна любов, – поділився Артем Пивоваров.
Нагадаємо, нещодавно український артист і саунд-продюсер Артем Пивоваров та україно-болівійська співачка Michelle Andrade випустили перший спільний ремікс на треки «Дом» і «PROUD».
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