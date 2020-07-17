Сьогодні, 17 липня, номінант на премію YUNA-2020 у категорії «Кращий виконавець» Артем Пивоваров презентував світові українську версію синглу і візуалізації «Дежавю». Режисером кліпу став Тарас Голубков разом із Inakshe Production, які знімають вже 11-ту роботу артиста.

Ідея кліпу на сингл «Дежавю» була побудована на тому, щоб підкреслити циклічність стану дежавю за допомогою повторюваної ситуації з одних і тих же рухів і через хореографію. Танцівники і перший в Україні професійний колектив маршових барабанщиків «Drum Art Show» своїми позами і рухами створюють «візерунки» в кадрі, породжуючи свій вир подій. Хореографом-постановником кліпу виступив Олесь Пасічник.

Героїнею «Дежавю» Артема Пивоварова стала Вікторія Палатна, власниця відомого українського бренду. Абсолютно всі вбрання героїні з іспанськими мотивами були зроблені спеціально для кліпу Артема.

– Цей кліп має дуже простий підтекст. Він, як і пісня, створений для того, щоб слухач/глядач зміг звільнитися від усіх своїх внутрішніх суперечок, конфліктів або зацикленості на чомусь і цілковито віддатися енергії танцю. Саме тому тут присутній максимум танців, кача і енергії, – поділився Артем.

Нагадаємо, що 10 липня Артем Пивоваров презентував свою дилогію на треки «Дежавю» і «Позови». Два сингли з альбому «Земной» в один Артем об’єднав не дарма. Кожна з пісень характеризує довгий шлях артиста, що складається зі злетів і падінь, з вірою в себе і свою музику, яка об’єднує, мотивує і надихає стихійних з кожним роком дедалі більше.

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