Сьогодні, 28 червня, стихійний артист Артем Пивоваров відзначає 29-й день народження. На честь цього Новий канал вирішив розпитати зіркового іменинника про дитинство. В ексклюзивному інтерв’ю Артем розповів про найкращий і найгірший подарунки в житті, а також поділився дитячими спогадами, які завжди викликають у нього усмішку.

– Артеме, вітаємо з днем ​​народження! Про твої творчі успіхи знає уся Україна. Давай трохи поговоримо про дитинство. Пам’ятаєш, як святкував дні народження, коли був дитиною?

– Дякую за привітання! Безумовно, я пам’ятаю ці дні народження. Вони були одними з найяскравіших. Тому що в дитинстві ти чекаєш день народження з дуже великим трепетом. Зазвичай я навіть не спав і чекав до ранку, коли ж прийдуть гості, всі рідні та друзі, щоб відсвяткувати.

Одним із найяскравіших днів народження було моє 14-річчя. Це був час, коли я створив свій перший музичний бенд під назвою Anjer. У нас із гуртом з’явилася можливість репетирувати у власному приміщенні – в порожньому будинку мого дідуся. Він мені просто віддав його для репетицій! На канікулах і у вихідні ми кожного дня репетирували по 10-12 годин, не виходячи з дому. Так тривало протягом декількох років. Ми святкували там мої 14-, 15- і 16-річчя, влаштовували перші концерти – приводили друзів і грали.

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– За твоїми плечима – 29 днів народження і, як мінімум, стільки ж подарунків. Розкажи про найкращий і найгірший із них.

– Більшість подарунків, які вплинули на мене, на подальший розвиток у житті, я отримав, чесно кажучи, від самого себе. З 14 років я почав підробляти, шукати шляхи, як матеріально забезпечити себе та допомогти батькам. Я виріс у звичайній сім’ї із провінційного міста, і для мене це було нормою.

Пам’ятаю всі свої перші подарунки! У 7 років, наприклад, коли до нас прилетів мій дядько (у бабусі 6 сестер і 4 брати, з кількістю родичів мені пощастило), він подарував мені дитячу залізничну дорогу та приставку «Денді». Це був найяскравіший момент усього життя (посміхається – прим.ред.). А якщо говорити про ключові подарунки – гітари та «примочки» до них, то, як я вже сказав, їх я дарував собі сам.

Що стосується найгірших подарунків, я не запам’ятовую їх. Не пам’ятаю поганого – так влаштовані моє сприйняття і внутрішній світ. Звичайно, вони були, але згадати не можу. Та й хочу.

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– Іноді, коли людям сумно, вона згадують щасливі моменти з дитинства. І настрій поліпшується. А який дитячий спогад завжди викликає посмішку в тебе?

– Найкращі спогади з дитинства – як ми з друзями їли «клей» з дерев, будували халабуди, бігали на крейдяні гори… І, звичайно ж, походи з дідусем на річку. Це найяскравіші мої спогади з дитинства. І вони завжди викликають у мене посмішку!

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