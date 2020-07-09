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YUNA-2020: названі імена переможців премії!

9 липня відбулося оголошення переможців Національної музичної премії YUNA 2020. Члени Експертної ради та організатори відкрили конверти з іменами нових тріумфаторів.

Оголошення транслювалося у прямому ефірі на сторінках премії у Facebook, Instagram та на YouTube-каналі. Традиційно гарантом чесності премії виступила компанія Deloitte Ukraine, яка контролювала голосування членів журі.

Отже, переможцями 9-ї Національної музичної премії YUNA стали:

  • Найкраще концертне шоу: MONATIK — LOVE IT Ритм
  • Найкращий виконавець: MONATIK
  • Найкраща виконавиця: NK
  • Відкриття року: Jerry Heil
  • Найкращий поп-гурт: Время и Стекло
  • Найкращий рок-гурт: Антитіла
  • Найкращий відеокліп: MONATIK — LOVE IT Ритм
  • Найкращий естрадний хіт: Оля Полякова — Любовница
  • Найкращий дует: alyona alyona & Alina Pash — Падло
  • Найкраща пісня іншою мовою: MONATIK — LOVE IT Ритм
  • Найкраща пісня до фільму: DakhaBrakha — Пливе човен (Вулкан)
  • Найкраща пісня: Время и Стекло — Дим
  • Найкращий альбом: alyona alyona — Пушка, MONATIK — LOVE IT Ритм.

Нагадаємо, у березні були оголошені переможці у перших чотирьох категоріях YUNA 2020. Ними стали MARUV з піснею Siren Song («Найкращий електронний хіт»), alyona alyona & Alina Pash з піснею «Падло» («Найкращий хіп-хоп хіт»), ЛУНА («Інший формат») та MONATIK Corporation («Найкращий менеджмент артиста»).

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