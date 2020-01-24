Жан-Поль Готье сделал это! Культовый дизайнер, новатор и экспериментатор попрощался с фэшн-миром. Последний показ маэстро состоялся в рамках Парижской недели моды в одном из самых больших залов – театре Шатле. За один вечер Жан-Поль Готье отпраздновал и 50-летие творческого пути, и попрощался со всеми поклонниками своего таланта.

Жан-Поль не изменил себе и сделал грандиозное шоу – много красоты, чуть-чуть провокации и вереница звездных муз в качестве моделей. Его прощальную коллекцию демонстрировали Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк, Анна Кливленд, Карен Элсон, Анна Павловски, Милен Фармер…

Так звезды готовились к показу:

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А вот что происходило за кулисами за 15 секунд до старта:

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Показ начался с «оплакивания». Музы дизайнера в черных одеждах рыдали возле гроба, который вынесли танцовщики. Демонстрацию коллекции начала модель Карли Клосс, на спине которой красовался погребальный венок с лентой «La Mode Pour La Vie» (Мода на всю жизнь). Она открыла гроб и выпустила прощальную коллекцию на подиум.

Жан-Поль Готье поделился в Instagram ценными моментами с показа, дополнив посты своими комментариями.

«Прямо с будуара». Модель – Ирина Шейк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Возвращаемся к черному с Беллой Хадид»

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Кутюрный камуфляж». На подиуме всемирно известная модель с витилиго Винни Харлоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Корсет никогда не был таким бурлескным». Модель – королева бурлеска Дита фон Тиз

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Морское чудо». Модель – Джиджи Хадид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Видение белого». Модель – Карли Клосс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Страсть». Модель – актриса Росси де Пальма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Дружба сверкала прошлой ночью». На подиуме певица Милен Фармер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Амазонка». Модель – Джордан Данн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Джоан Смоллс в синих полосах сражает наповал».

Посмотреть эту публикацию в Instagram jpgaultierofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Жан-Поль Готье создал много культовых образов для мира моды. И этот показ стал одним из них.

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