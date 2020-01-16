Новый каналG.spaceНА СТИЛЕOff-White презентовал мужскую коллекцию! Высматриваем тренды

Off-White презентовал мужскую коллекцию! Высматриваем тренды

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Модные тренды 2020 года пополняются новыми луками. Ведь сейчас проходят недели мужской моды. Милан уже позади, наступила очередь Парижа! Миланский бренд Off-White презентовал мужскую коллекцию осень / зима 2020 под названием “Предупреждение о торнадо”. Модельер и исполнительный директор Off-White Вирджил Абло традиционно удивил своей визуализацией мужского стиля. Он использовал для новых образов кожу, деним, трикотаж, шерсть и ткани с принтом. А также удлинил рубашки, добавил драпировку и логотип бренда, а воротники пиджаков сделал шире и нестандартного кроя. Смотрим:

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Да, стиль бренда Off-White можно узнать из тысячи! Интересно, будет ли эта коллекция так же хайповать, как коллекция Gucci осень/зима 2020?

Фото – vogue.com

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