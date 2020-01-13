Тик-токеры в первом ряду, живой ягненок и рабочая одежда: Показ Dolce&Gabbana Fall 2020

Как прошел показ самого известного итальянского модного дома

В 2009 году Dolce&Gabbana стали первым домом, который разместил блоггеров в первом ряду и даже предоставил им ноутбуки. Затем в 2015 году дом пригласил новую волну влиятельных людей Insta/YouTube во главе с Кэмерон Даллас. И в новом сезоне Дольче и Габбана зашли еще дальше и открыли свои двери для тик-токеров, многие из которых еще носили памперсы, когда первая волна блогеров высадились на Виале Пьяве. После этого fashion-шоу, которое закрывал парень в total look из белого трикотажа с живым ягненком на руках, все «новые» гости показа в один голос выразили свой восторг!

Шоу Dolce&Gabbana FW 20/21 получило название «Мастера искусства» и было посвящено ценности труда, ремесел и навыков, которые передаются из поколения в поколение. В фойе «Метрополя», где проходит показ, были портные, вязальщики и сапожники из персонала Дольче, которые делали свое дело и решительно игнорировали телефоны. Вокруг подиума проецировалось зернистое видео, в котором сельские ремесленники выполняли различные семейные дела: плели корзины, изготавливали макаронных изделия, выполняли плотницкие работы и т.д.

Перед началом шоу Доменико Дольче позаботился о том, чтобы на некоторых предметах одежды были (хоть и искусственные!) атрибуты тяжелого труда: «Для меня это не мода, а стиль и индивидуальность, и это нечто реальное, что вырастает из культуры». Стефано Габбана добавил, что они хотели показать новому поколению красоту этих старых профессий, которые передавались от отца к сыну, а также отразить эту красоту в коллекции. В определенные моменты показа это выглядело достаточно буквально!

В некоторых моделях можно было легко узнать рабочую одежду флориста, часовщика, художника, пастуха и даже электрика! Вокруг этих буквальных ориентиров возник поток художественно визуализированных интерпретаций спецодежды, деревенской одежды и деловой одежды, по больше части – с акцентами на сумках, ремнях и цепочках.

Во многих образах прослеживалось вдохновение аграрной промышленностью: объёмные накладные карманы, шероховатые ткани с винтажным эффектом, в том числе твидовые.

Длинный показ, состоящий из 116 образов, сопровождали итальянские песни пятидесятых.

По материалам vogue.com

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