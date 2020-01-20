В рамках дефиле на Парижской неделе мужской моды бренд Vetements представили коллекцию fall 2020. В полной темноте при свете фонариков по подиуму дефилировали Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Майк Тайсон и другие звёзды. Но это не точно!

«Мы хотим избавиться от всякой ерунды в отрасли, – сказал Гурам Гвасалия о первом шоу Vetements без его брата Демны. – Шоу стали крайне вредными для окружающей среды. Поэтому я убираю всякую ерунду, и у меня самое экологически чистое шоу в мире, очень мало освещения и очень мало косметики».

В некотором смысле младший брат Гвасалия, который изучал право и бизнес, намеревается вернуть бренд, который они создали в 2014 году, к его основам. Бренд Vetements формировался в тесной и тихой обстановке с несколькими друзьями, и их первоначальная цель заключалась в том, чтобы воспроизвести и усовершенствовать повседневную одежду.

Шоу проходило практически в полной темноте, однако вместе с приглашениями гостям пришли фонарики, которые и включились в начале показа. Поэтому трудностей с просмотрим коллекции не было. Да и экранов в зале было много.

На подиуме можно было увидеть украинскую модель Юлю Еременко из агентства Сергея Никитюка Sharm Models.

Острый маркетинг – это сильная сторона Гурама – причина, по которой Vetements достигли расцвета в эпоху социальных сетей, когда все эти толстовки и фальшивые логотипы вызывали миллион мемов. Образ с черной толстовкой с капюшоном, заправленной в высокие сапоги с огненным принтом, открыл шоу. Однако в отличии от предыдущих коллекций бренда, в этот раз принтов на одежде было минимум, а точнее – всего два. На одной была иконка перечеркнутого телефона с надписью «NO SOCIAL MEDIA THANK YOU», а на другой – «Быть ​​хорошим человеком стоит 0,00 долларов».

В коллекции присутствовали знаковые детали Vetements – пальто с поясом, объемные дутые куртки, униформа, снятая с пожарных и охранников, кожа, платья с цветочным принтом; их число свидетельствует о том, как быстро Гвасалия зацементировал эти взгляды за пять коротких лет.

Изюминкой показа стали двойники знаменитостей, которые дефилировали на показе Vetements – Майка Тайсона, Анджелины Джоли, Шэрон Стоун, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. «Я хотел вывести на подиум настоящую Наоми, – признался Гурама. – Но, как молодая компания, я боюсь, что мы не можем себе этого позволить.

По материалам vogue.com

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