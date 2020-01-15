«Мода – это своего рода часы», – заметил Алессандо Микеле, креативный директор дома. И последние пять лет они настроены на время Gucci. Самый первый показ Микеле – коллекция, собранная всего за пять дней – был проведен на неделе мужской одежды в январе 2015 года. В тот момент, когда на подиуме появился его первый лук – парень в красной блузке с кошкой – цена акций владельца Gucci, французской группы Kering, колебалась в районе 150 евро. Сегодня это 590 евро. Можно смело говорить, что Микеле изменил судьбу Gucci и значительно повлиял на моду.

На новом шоу Gucci, получившем название #RaveLikeYouAreFive, ​Микеле вернулся к этой первой коллекции. На подиуме в Милане можно было увидеть те самые лоферы, которые были его первым большим хитом среди аксессуаров. Но Алессандро отметил, что это не дань ностальгии: «Я не цепляюсь за прошлое… Я использую прошлое, потому что прошлое – очень интересное пространство».

Вместо этого креативный директор Gucci предложил «пересмотреть» характеристики мужественности через аллегорическое путешествие в одежде обратно в детство. На середине подиума раскачивался огромный маятник, рисуя линию на песке под ним. Как только образы начала сменять друг друга, маятник начал вращался, чтобы качаться под разными углами – как знак того, что наше восприятие времени нелинейно. Особенно, когда речь идет о «часах моды».

Интересно, что в луках новой коллекции, которая некоторым может показаться инфантильной, Алессандро использовал фрагменты одежды, знакомых всем с подросткового возраста. Это и маленькие черные школьные туфли на кожаных ремешках и сортировочные сумки, а также подтянутые гольфы с узором GG. А на некоторых джинсах можно было заметить зеленые следы, напоминающие пятна от травы.

В коллекции собраны луки, в которых многие узнали те или иные образы из своего прошлого: болеро-шляпы и пудрово-синее пальто, обтягивающие трикотажные изделия, короткие свитерочки, мальчишечьи шортики, блузы с басками, и «дорого-богато» пальто с леопардовым принтом…

Алессандро отметил, что деконструкцией мужественности, он хотел намекнуть на то, что нужно и можно быть немного странным! «Это не повествование, которое исключает господство мужского начала, – рассказал Микеле про новую коллекцию. – Напротив, я хочу поговорить о том, как сложно быть мужчиной. А это означает, что взросление может проходить по-разному, потому что мир мужчин очень разнообразен и полон различных элементов, таких же, как и женский мир».

По материалам vogue.com

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