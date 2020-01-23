Большая потеря для мира моды! Свою дизайнерскую карьеру решил завершить известный французский модельер Жан-Поль Готье. Об этом он сообщил на личной странице в Twitter. И добавил, что 22 января в театре «Шатле» в Париже проведет свой прощальный показ.

За 50-летнюю карьеру Жан-Поль Готье создал много прекрасного. Он вошел в историю как один из самых востребованных и эпатажных дизайнеров мира. Его вклад в развитие модной индустрии сложно переоценить. В этом материале мы собрали интересные факты о карьере Жана-Поля Готье, а также его культовые вещи, о которых говорили все…

Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier) – один из лидирующих дизайнеров мира моды. Смелый революционер (или как его еще называют, «l’enfant terrible» – несносный ребенок) определил облик высокой моды 80-х и 90-х годов. Он не оставлял места в своей деятельности клише и стереотипному мышлению, выводя на подиумы нестандартных моделей и ошеломляя публику. Готье является самым настоящий хулиганом от мира моды, чей стиль будет близок таким же свободным от рамок бунтарям.

У Жана-Поля Готье нет специального образования в сфере моды. Будучи подростком, он создавал эскизы и рассылал их по известным домам моды, пока в 1970 году в возрасте 18 лет не попал к Пьеру Кардену ассистентом. На протяжении года Жан-Поль набирался опыта у гуру стиля, а затем решил уйти в свободное плавание. И уже в 1976 году он основал собственный бренд. Первая коллекция продемонстрировала фирменный эпатажный стиль, а также безупречную четко выраженную эстетику вкуса.

Модельер экспериментировал со всем, что попадало под руку: от чайных ситечек до батареек и мусорных ведер. Таким образом, отходный мусор получал вторую жизнь. Все, к чему притрагивался искусный Готье, вызывало шок и скандал у публики.

Звезды, которые ходили по подиуму Жана-Поля Готье, существенно отличались от закрепленных идеалов красоты: вместе со стандартными худощавыми девушками высокого роста на сцену выходили пышные красотки, невысокие или возрастные модели. Жан-Поль Готье словно заявлял миру – его мода для всех.

Излишняя вычурность не была характерна и в выборе локаций для показов. Они проходили в самых неожиданных местах – в трамвайном депо, музее каруселей и даже бывшей тюрьме. Так проявлялся безупречный стиль Готье, и его нельзя было спутать ни с кем.

Жан-Поль Готье вносил противоречивость в кутюр с точки зрения материалов и силуэтов. Он создавал парки, горнолыжные свитера и килты. Готье всегда было интересно исследовать границы гендера. А точнее – не исследовать, а разрушать. Возможно, именно поэтому среди его муз так много трансвеститов и трансгендерных женщин. Одна из них – израильская певица Дана Интернэшнл, победившая на «Евровидении-1998» с песней Diva. На сцену она вышла в платье Jean Paul Gaultier – черном, украшенном крупными разноцветными накладками, похожими на птичьи перья. Именно перья с замысловатым узором были самым любимым материалом у кутюрье.

Экстравагантный модельер опирался на острые уличные и панк-веяния. Одним из знаковых ранних образов дизайнера была комбинация грубой кожаной куртки с юбкой из кринолина и кроссовками. Джинсы с высокой посадкой вызывали недоумение тогдашних модников, что нельзя сказать про современников. Они стали неотъемлемой частью базового гардероба каждой уважающей себя модницы.

Модельер популяризировал униформу моряков – тельняшку. Она красовалась на манекенщиках еще в первой коллекции, и лишь спустя 10 лет прочно обосновалась в гардеробе людей благодаря показу в 1983 году. Тогда полоска красовалась и на юбках, и платьях.

Модный хулиган Готье снова отличился в 1985 году, одев мужчин в юбки. Женщинам модельер подарил корсетные платья, сделав их частью повседневного гардероба. На их создание Жана-Поля вдохновил увиденный в детстве в бабушкином шкафу розовый корсет. А десять лет спустя провокатор разработал конусовидный бюстгальтер для Мадонны, который принес ему мировую известность.

В середине 90-х годов европейскую молодежь накрыла мода на татуировки, а все благодаря коллекции Жана-Поля Готье «Тату», в которой тот щедро представил наколки, пирсинг и этнические украшения.

Готье был любимчиком у мировых звезд. Им посчастливилось одеваться у самого эпатажного, креативного дизайнера из всех времен. Все, кто доверял свои образы этому «безумцу», не сходили с первых полос модных глянцев.

Например, Мадонна впервые примерила наряд Жана-Поля Готье в 1990 году во время своего тура Blond Ambitions Tour. Королева поп-музыки вышла на сцену в конусообразном корсете, который до сих пор считается одним из провокационных сценических костюмов. Через 2 года Мадонна приняла участие в показе amFAR Extravaganza. Звезда не постеснялась пройтись по подиуму, надев черный обтягивающий сарафан с подтяжками от Жан-Поль Готье и полностью оголив свою грудь.

В наряде от Жана-Поля Готье была замечена и всемирно известная певица Рианна. Для выхода в свет звезда выбрала полупрозрачную кружевную кофту и белый меховой снуд. А тот факт, что она не надела нижнее белье, придал образу пикантности.

Жан-Поль Готье создавал сценические костюмы для певца Мэрилина Мэнсона, победителей конкурса песни «Евровидение» в 1998 и 2014 годах Даны Интернешнл и Кончиты Вурст. Кроме этого, модельер также разрабатывал образы для киносъемок. Он сотрудничал с такими режиссёрами, как Педро Альмодовар («Кика»), Люк Бессон («Пятый элемент»), Жан-Пьер Жёне и Марк Каро («Город потерянных детей»).

Стоит отметить, что одеждой Жан-Поль Готье не ограничился. В 1993 году под маркой именитого дизайнера был представлен парфюм. Новый аромат отличался экстравагантностью и бросал вызов классическим представлениям о духах. Магазины под вывеской Jean Paul Gaultier можно найти практически в каждой мировой столице. Готье работал с такими парфюмерами, как Francis Kurkdjian, Jacques Cavallier, Daphne Bugey, Steve DeMercado, Sonia Constant, Quentin Bisch, Olivier Cresp, Annick Menardo, Nathalie Gracia-Cetto, Aurelien Guichard, Fabrice Pellegrin и Christophe Raynaud.

Жан-Поль Готье глубоко убежден, что мода является неотъемлемой частью нашей жизни: «Речь идет о необходимости визуального распознавания, предъявления претензий». Он считает себя бунтарем, систематически ставящим под сомнение клише, стандарты, формальности и традиции. Он поворачивает, сдвигает и разрушает все, что обыденно для нас. И это у него безупречно получается.

По материалам www.vogue.com