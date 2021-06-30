Свадьба 2021: прически, маникюр, где отпраздновать и сколько стоит праздник

Свадьба — важное событие в жизни каждой пары, ведь это прекрасно понимать, что рядом с тобой ТОТ САМЫЙ человек. Хочется, чтобы все прошло идеально и так, как в мечтах. Поэтому подготовку лучше начинать заранее. Но если до этого у тебя особо не было времени, а сейчас нужно срочно начинать подготовку — не беда. Наш материал тебе очень поможет! В нем мы расскажем о всех важных моментах, о которых стоит не забыть при подготовке к этому радостному событию. Для начала, если ты еще не знаешь какой именно должна быть твоя свадьба в визуальном оформлении, посмотри очень много примеров, картинок в интернете. Это точно поможет!

Выбор ресторана: на что обратить внимание

1. Первоочередный фактор при выборе ресторана это, конечно же, интерьер. Если ты уже определилась с общей картинкой и знаешь, что точно хочешь свадьбу на природе или в светлой террасе, ищи именно такие рестораны.

2. Не менее важный фактор — цена за одного гостя и наличие сервисного сбора (включенных чаевых). Ведь отталкиваясь от названной цены, вы можете легко просчитать общую сумму банкета. Не забудьте уточнить, сколько грамм предполагается на одного человека за эту сумму: в разных ресторанах граммовки разные, и от этого зависит итоговая стоимость. В среднем сегодня по Украине цена на блюда на одного человека составляет 1000-1500 гривен.

Если вы не знаете, как правильно заказать банкетное меню, и, какие именно блюда лучше выбрать, не переживайте и посоветуйтесь с администратором ресторана. Он точно должен вам помочь и разбирается в этом лучше, ведь имел уже не один опыт проведения свадьбы в ресторане.

Однако, если вы хотите сами все контролировать и боитесь, за то чтобы еды точно хватило, это можно легко просчитать. Напишите список блюд и приплюсуйте весь вес пищи. Затем разделите ее на количество ваших гостей. Таким образом вы узнаете сколько еды вы заказали на одного человека.

3. Если вы хотите провести церемонию не только в ЗАГСе, но и в ресторане, обязательно уточните у менеджера, придется ли вам отдельно доплачивать. Чаще всего за локацию придется заплатить, однако в некоторых ресторанах она может быть с приятными бонусами: местной аркой, стульями, столиком для церемонии и т.д. В таком случае вам удастся сэкономить на этих вещах.

4. Узнайте и посмотрите какая в ресторане мебель. Казалось бы, какая разница? На самом деле для общей картинки это очень важно. Вполне вероятно вам предложат ресторанные коричневые стулья или удобные кресла, а вы всегда мечтали о белых раскладных стульчиках, как в американских фильмах. Тогда придется их заказывать отдельно, а это дополнительная статья расходов. То же самое касается и скатертей, и столов.

5. Вопрос алкоголя и всех напитков — еще один, который может влететь вам в копеечку, особенно, если заказывать это все в ресторане. Поэтому при выборе ресторана обязательно уточните, можете ли вы принести их с собой или хотя бы часть. Чаще всего, если банкет большой, вам легко позволят принести свой крепкий алкоголь, а вот вино и шампанское, скорее всего, предложат купить в ресторане. Есть варианты, когда вам разрешат принести все напитки с собой, но нужно будет доплатить за каждую бутылку какой-то процент. Также существуют случаи с полностью бесплатным алкоголем, а есть заведения, в которые нельзя категорически приносить ничего своего. Чаще всего встречается оплата пробкового сбора за принесенные бутылки, она может колебаться от 50 до 150 гривен в среднем.

6. Свадебный торт. Уточните в ресторане можно ли заказать сладкий стол у своего кондитера, ведь это, снова же, может обойтись дешевле. К выбору кондитера тоже лучше подходить ответственно. Чаще всего у тех, кто уже работает давно, можно заказать дегустационные сеты (наборы) тортов, кексов и других сладостей, чтобы выбрать не просто красивую картинку, но и вкусную. Кстати, про картинку. Даже для кондитера с большим опытом лучше всего найти и показать хотя бы примерный референс (изображение-пример) дизайна торта, который вам нравится. Ведь вы не хотите получить «сюрприз» в день свадьбы?

7. Аппаратура для диджея и ведущего. Если вся необходимая техника есть в зале, и вы можете ею пользоваться, то получится неплохо сэкономить. То же касается светомузыки и салюта. Что же касается самих ведущего и диджея — если на вашей свадьбе будет больше 20 гостей, то они точно понадобятся, иначе все пройдет скучно и хаотично. Они — практически самый главный элемент вашей свадьбы, именно от них зависит насколько вам и гостям будет весело. Хорошего ведущего, который подойдет именно вам, найти сложно, но возможно. Его можно поискать, как в социальных сетях, так и просто в интернете. Со всеми, кто вам понравился — лучше встречаться лично. Только так можно почувствовать энергетику человека, обсудить все моменты и понять подходит ли он вам.

8. Декор столов и зала. Вполне вероятно, что в выбранном вами заведении есть чехлы на стулья, ленты, фонарики, может быть даже украшенная арка. Уточните стоимость аренды всего декора, узнайте, что конкретно вам могут предложить, и кто это все будет устанавливать. Если же цена не подойдет — всегда можно найти декоратора на стороне. Ищите так же в социальных сетях и интернете. Просите детально показать их работы и покажите примеры того, что хотите.

Выбор свадебных нарядов

Невеста и жених — звезды любой свадьбы. Поэтому нужно, чтобы каждый чувствовал себя по-королевски уверенно. Сначала пересмотрите сотни фотографий в интернете, чтобы понять, что вам нравится. Затем же запишитесь на примерку в два-три салона со свадебными платьями и мужскими костюмами. Если вы думаете о покупке платья, то в среднем оно выйдет от 13 до 30 тысяч гривен. Мужской костюм — от 6 до 20 тысяч гривен. Это не считая украшений, обуви и всего остального. Совет — на свадебном платье можно хорошо сэкономить, при этом не теряя качества и красоты — взять его в аренду, которая обойдется от 4 до 15 тысяч гривен. Вот пара интересных идей для тебя:

Маникюр и педикюр

Если твоя свадьба уже запланирована на лето или осень, самое время задуматься о свадебном маникюре. Не оставляй выбор дизайна маникюра для свадьбы на последний момент: красивые ухоженные ноготики – важный элемент нежного образа невесты! Самый оптимальный вариант — нюдовый цвет. Он точно подойдет к любому образу. Маникюр, как и педикюр, лучше делай у проверенного мастера. Ты же не хочешь, чтобы тебе испортили настроение и ногти? В каждом салоне, конечно же, своя цена, но примерно маникюр с педикюром обойдутся тебе от 900 до 1600 гривен. Вот пара идей для тебя:

Прическа и макияж

Еще два важнейших элемента образа невесты — прическа и макияж. Хочется, чтобы он подчеркнул все достоинства и сделал из тебя принцессу! Мастера лучше выбирать по отзывам подруг, знакомых, но при этом детально изучить его работы и уточнить, сможет ли он сделать то, что нравится тебе. Прическа и макияж обойдутся тебе от 1500 до 2500 тысяч гривен, твоей маме чуть дешевле — от 900 до 1500. Вот пара идей для тебя:

Свадебный букет

Куда же невеста без букета? Такой важный и нежный аксессуар. Примеры самых разнообразных можно найти в интернете. Цена зависит от его размера и цветов, которые ты выберешь. К примеру, розы, фрезии и пионы — сразу дороже. Ромашки, эустомы, ирисы — чуть дешевле. В среднем же, букет обойдется тебе от 600 до 2000 тысяч гривен. Парочка красивых примеров:

Заказ подарков на свадьбу

Еще один неотъемлемый пункт при подготовке к свадьбе — заказ подарков своим родственникам и друзьям. Кажется, что это не так важно, как все остальное. Но подумайте, хотите ли вы с любимым получить на свадьбу то, что вам не нужно или не нравится? Лучше составить ваш вишлист и озвучить его всем приглашенным. Возможно, вам нужен новый холодильник или пылесос? А, возможно, вы захотите, чтобы все дарили деньги? Если же вам хочется получить оригинальный подарок на свадьбу, не забывайте о парные украшения или путешествие на двоих.

Помни, что этот день создан только для вас двоих! Не важно, что хотят ваши родители, родственники и как они себе это видят. Включите с любимым весь креатив и фантазию, и пусть праздник пройдет на высшем уровне. И главное — меньше нервов! Ведь они могут привести к ссорам и недоразумениям, а кому это нужно во время подготовки к радостному событию? Если же все-таки в спокойствии оставаться не получается, читай наши советы — как не поссориться в процессе подготовки к свадьбе.

Читай также:

ПРАЗДНИК НА ПРИРОДЕ: ТОП-5 свадебных трендов 2021 года