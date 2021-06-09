СВАДЬБА БЕЗ СЛЕЗ: Как не поссориться в процессе подготовки к празднику

Когда до торжества остаются считанные недели, нервы всегда на пределе. И неудивительно, что в это время жених и невеста могут ссориться чаще, чем обычно, отстаивая свое видение организации мероприятия. Это нормально. Однако зачем портить себе и любимому человеку настроение перед столь важным событием? Ссор и споров можно избежать! Как это сделать, G.SPACE рассказала Саша Дергоусова, основатель свадебного агентства Dergousova agency.

– С самого начала вы должны сесть вместе, и обсудить какой вы видите свою идеальную свадьбу. Как она должна проходить, что для вас главное: какая картинка у жениха, какая – у невесты, какая – у родителей. Чтобы не было таких моментов, например, все решили: «покупаем вкусный хлеб!» А потом окажется, что для кого-то «вкусный хлеб» – это батон, для кого-то – багет, а для кого-то и вовсе украинский. Вы должны сразу договориться о понятиях, которые для вас по-настоящему важны.

– Нужно обсудить основные моменты. Например, то, для чего вы делаете эту свадьбу. Как бы это странно не прозвучало, очень часто мы думаем, что делаем свадьбу для себя, а подсознательно хотим угодить родителям, «от нас все ожидают…», или «нам статус не позволяет…». На самом деле это всё неправильно! Вы должны ориентироваться только на себя. Потому что этот день – он только ваш!

– Остальные моменты уже будут в процессе проясняться легко. Потому что вы будете держать в голове единую картинку, четкую цель, и знать, как ее достичь.

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– Воспринимайте всё спокойно. Очень важно договариваться, не накапливать обиды, не молчать. Когда все говорят на одном языке, всем всё понятно, нет каких-то интриг и недомолвок – всё решается очень легко!

– Ну и последнее. Не нужно реагировать на всё слишком эмоционально, делать из мухи слона, накручивать себя. Вы потом будете жалеть! Это жизнь, может случиться всё что угодно, что-то может пойти не по плану.

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— Это жизненные ситуации, и они решаемы. Если вы станете ко всему относиться с улыбкой – всё будет классно!

– Самое главное – любите друг друга, ко всему относитесь философски и позитивно. Жизнь прекрасна и нужно во всем видеть только хорошее!