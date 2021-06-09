Весілля 2021: ідеї, що подарувати цього року

Що подарувати на весілля? Якщо соромишся вручати друзям набір постільної білизни, наша добірка точно для тебе. Надихайся ідеями крутих подарунків на весілля 2021 на будь-який гаманець

Що подарувати на весілля у 2021 році? Епоха килимів і сервізів скінчилася. В моді персоналізовані подарунки. Вмикай креатив! Є як мінімум 5 класних ідей презентів на весілля у 2021-му:

Ідеї подарунків на весілля 2021: парні прикраси

У кожної пари є особливі символи і дати, що відображають історію їхніх стосунків і силу почуттів:

– улюблена пісня,

– місто, де відбулося освідчення,

– місце, де вперше прозвучало «я тебе кохаю».

Зворушливо, якщо прикраси будуть нагадувати їм про другу половинку і увічнять історію створення сім’ї. Музику можуть символізувати ноти, місто – силует країни, а пропозицію – контур пари, яка цілується.

Вибираючи парні прикраси, обов’язково враховуйте смаки закоханих. Поціновувачам коштовностей можна замовити набір із запонок і брошки з гравіюванням. Неформалам – сережки для пірсингу у формі особливого для них символу. А шанувальникам природи – створити або замовити персоналізовані браслети зі шкіри, бісеру або стрічок. Польоту думки немає меж. Головне – більше дізнатися про пару.

Ідеї подарунків на весілля 2021: фільм про закоханих

Роки потому фільм про закоханих переглянуть не раз. Зафіксуйте моменти, які з часом можуть забутися.

Сучасні технології дозволяють зняти відео на звичайний смартфон і самостійно змонтувати. Не обов’язково придумувати голлівудський сюжет. Нехай родичі та друзі розкажуть на камеру історію кохання нової сім’ї. Відео можна доповнити фотографіями або добіркою кадрів зі спільних свят. Не забудьте записати побажання від кожного – і сюрприз вдасться!

Ідеї подарунків на весілля 2021: час для двох

Медового місяця завжди замало. До того ж, після весілля не хочеться занурюватися відразу в побут. Подаруйте закоханим враження! Вибирайте, виходячи з темпераменту і захоплень пари. Це може бути прогулянка на яхті, пілотування літака, вікенд на вихідні в іншій країні, пікнік на природі. Сертифікати вражень можна підібрати на будь-який запит. Закохані зможуть вибрати зручну для них дату і продовжити романтичну мить.

Ідеї подарунків на весілля 2021: обітниця, відображена в картині

Це особливий, дуже особистий подарунок, який нікого не залишить байдужим. За кілька тижнів до свята запишіть обітниці молодят на диктофон у тому ж смартфоні. Якщо обітниці ще не готові – хоча б речення «я тебе кохаю».

І надрукуйте зображення звукої хвилі на картині. Цю послугу можна замовити в будь-який фотостудії. Подарунок буде не просто елементом інтер’єру, а символом нової сім’ї.

Ідеї подарунків на весілля 2021: гроші у креативній упаковці

Витрати на весілля часто перевищують бюджет молодят. Багато пар сподіваються, що зможуть компенсувати бюджет на свято. Тому гроші – завжди бажаний подарунок. Але презентувати купюри можна не лише в конверті. З них створюють букети, вкладають у красиву коробку, згортаючи, як папірус, набивають ними піньяту, вкладають у красиву велику шкатулку, де зберігатиметься бюджет нової сім’ї.

Пам’ятайте, що індивідуальний подарунок завжди буде ціннішим для закоханих. Не стримуйте свою фантазію!

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