5 ознак того, що ВІН – ТОЙ САМИЙ

Практично в кожних стосунках рано чи пізно настає момент, коли один із партнерів задається питанням «А чи правильний вибір я зробив?». Так от, якщо ти раптом почала сумніватися в тому, чи підходить тобі хлопець, чи справді саме він – твій принц на білому коні, час уважно придивитися до ваших стосунків. Ми склали список із п’яти ознак, які тобі точно підкажуть, що поруч ТОЙ САМИЙ.

Отже, перше і, мабуть, найважливіше – це комфорт. Якщо ти після роботи поспішаєш на зустріч до коханого – це вірна ознака того, що тобі з хлопцем комфортно. Якщо ти волієш провести час із ним, а не в компанії своїх подруг та друзів, якщо ти впевнена, що зі своїм коханим ти отримаєш заряд позитиву і тепла – це перший крок до міцних і успішних стосунків.

Як підштовхнути його до важливого рішення

Друга, не менш важлива ознака – це взаємна підтримка. Якщо ти готова підтримати коханого в будь-яких, часом навіть найбезглуздіших його починаннях, це чудово! Також ти повинна і сама в будь-якій ситуації відчувати поруч його міцне чоловіче плече, його підтримку, і бути впевненою, що він – твоя опора. Адже створювати сім’ю варто саме з тією людиною, яка завжди поруч, і завжди підтримує твої найбожевільніші ідеї, як то спонтанна поїздка до Антарктиди або спроба приготувати смажені каштани в домашніх умовах.

Він з повагою ставиться до твоїх рідних і близьких. Навіть якщо думки твоєї мами або найкращого друга розходяться з думкою твого хлопця, він має із розумінням ставитися до їхніх вчинків і бажань. Ці люди, їхні емоції і переживання важливі для тебе, відповідно, як твоя друга половинка, він не повинен дозволяти собі різких висловлювань і критики на їхню адресу, навіть у ситуаціях, коли з ними не згоден. Адже це засмутить насамперед тебе!

Як вибрати ресторан для весілля: 10 важливих запитань

Ще одна вірна ознака того, щоб він той самий – це вміння підняти тобі настрій в будь-яку секунду! Розсмішити, розвеселити, змусити усміхнутися… Твій чоловік знає що ти любиш, і що може викликати у тебе усмішку і радість навіть у найменш вдалий день. Не дарма кажуть, що жінки закохуються не в сильних і красивих, а в тих, з ким хочеться сміятися від щастя!

І в кінці списку, але аж ніяк не останній за важливістю пункт – це турбота. Укрити тебе ковдрою, принести кави з ранку, поділитися останніми печивом – це дрібниці, які може дозволити собі кожен. Але, на жаль, не кожен про них замислюється. Якщо ти відчуваєш, що в пріоритеті хлопця не ти, а його особисті інтереси, це не твій чоловік, і не марнуй свій і його час! ТОЙ САМИЙ чоловік буде піклуватися про тебе 24 години на добу, і йому не потрібно буде про це нагадувати.

Звісно, існує ще безліч найрізноманітніших ознак того, що поруч із тобою – той самий чоловік. Але ці п’ять – найважливіші, саме вони запорука успішного і щасливого сімейного життя! І не забувай, що працювати над стосунками мають обидва партнери. Подумай, а якщо твій коханий вирішить проаналізувати ваші стосунки, чи буде він повністю задоволений тобою?

Фото – iStock

Читай також:

ВЕСІЛЛЯ БЕЗ СЛІЗ: Як не посваритися у процесі підготовки до свята

Що приготувати на вечерю? Топ-5 корисних страв