Как выбрать ресторан для свадьбы: 10 важных вопросов

Если вы планируете свадьбу в 2021 году, наверняка у вас в планах – торжество в ресторане. И для того, чтобы правильно все организовать, ничего не забыть и не упустить из виду, нужно заранее знать, какие вопросы задавать менеджеру ресторана при выборе. Мы собрали 10 самых важных вопросов, которые помогут тебе облегчить подготовку к свадьбе и выбрать ресторан, который вам идеально подходит!

Стоимость блюд на одну персону

Это, пожалуй, самый важный вопрос, так как, отталкиваясь от названной цены, вы можете легко просчитать общую сумму банкета. Не забудьте уточнить, сколько грамм предполагается на одного человека за эту сумму: в разных ресторанах граммовки разные, и от этого зависит итоговая стоимость. В среднем сегодня по Украине цена на блюда на одного человека составляет 1000-1500 грн.

Если вы не знаете, как правильно заказать банкетное меню, и, какие именно блюда лучше выбрать, не переживайте и посоветуйтесь с администратором ресторана. Он точно должен вам помочь и разбирается в этом лучше, ведь имел уже не один опыт проведения свадьбы в ресторане.

Однако, если вы хотите сами все контролировать и боитесь, чтобы еды точно хватило, это можно легко просчитать. Напишите список блюд и приплюсуйте весь вес пищи. Затем разделите ее на количество ваших гостей. Таким образом вы узнаете сколько еды вы заказали на одного человека.

Есть ли сервисный сбор

Чаще всего сервисный сбор составляет 10% от стоимости всего банкета. Однако в некоторых заведениях его может не быть вообще, в некоторых он может быть больше, а есть еще список ресторанов, в которых он есть, просто заранее заложен в стоимость банкетного меню. Всё это стоит учитывать, чтобы дополнительные 5 000 – 10 000 не стали для вас неприятным сюрпризом.

Аренда локации под церемонию

Обязательно уточните у менеджера, придется ли вам отдельно доплачивать за лужайку для церемонии. Чаще всего за локацию придется доплатить, однако в некоторых ресторанах она может быть с приятными бонусами: местной аркой, стульями, столиком для церемонии и т.д. В таком случае вам удастся сэкономить на этих вещах.

Какая в ресторане мебель

Казалось бы, какая разница? На самом деле для общей картинки это очень важно. Вполне вероятно вам предложат ресторанные коричневые стулья с высокими спинками или дачную ротондовую (плетеную) мебель, а вы всегда мечтали о белых раскладных стульчиках, как в американских фильмах. Тогда придется их заказывать отдельно, а это дополнительная статья расходов. То же самое касается и скатертей, и столов. Посмотрите все заранее хотя бы на фото.

Защита от ос и комаров

Если вы выбираете ресторан у воды и планируете свадьбу в июле-августе, обязательно спросите, как борются с насекомыми. Наличие роя комаров или ос, кружащих над вашими столами, аж никак не придаст празднику позитива. Поэтому если на территории ресторана используют специальные средства, будьте спокойны, а если нет – запаситесь репеллентами сами заранее и предложите воспользоваться ими гостям перед началом свадьбы.

Можно ли приносить свой алкоголь

Казалось бы, ресторан уже просчитан, но на горизонте появляется еще одна огромная статья расходов — алкоголь и другие напитки. Поэтому при выборе ресторана обязательно уточните, можете ли вы принести их с собой или хотя бы часть. Чаще всего, если банкет большой, вам легко позволят принести свой крепкий алкоголь, а вот вино и шампанское, скорее всего, предложат купить в ресторане. Есть варианты, когда вам разрешат принести все напитки с собой, но нужно будет доплатить за каждую бутылку какой-то процент. Также существуют случаи с полностью бесплатным алкоголем, а есть заведения, в которые нельзя категорически приносить ничего своего. Чаще всего встречается оплата пробкового сбора за принесенные бутылки, она может колебаться от 50 до 150 грн в среднем.

Сертификат на торт и выбор кондитера

Мало кто заказывает торт в ресторане, поэтому если вы планируете привезти свою кондитерку, заранее уточните, нужен ли для нее сертификат или достаточно будет расписки.

К выбору кондитера тоже лучше подходить ответственно. Чаще всего у тех, кто уже работает давно, можно заказать дегустационные сеты (наборы) тортов, кексов и других сладостей, чтобы выбрать не просто красивую картинку, но и вкусную.

Кстати, про картинку. Даже для кондитера с большим опытом лучше всего найти и показать хотя бы примерный референс (изображение-пример) дизайна торта, который вам нравится. Ведь вы не хотите получить «сюрприз» в день свадьбы?

Фрукты

Это, конечно, капля в море свадебных затрат, но узнайте у менеджера, можете ли вы принести свои фрукты, и сколько это будет стоить. Уточните, сколько возьмут нарезку и сервировку ваших фруктов. Это может быть как бесплатно, так и стоить около 500 грн – в зависимости от уровня выбранного для свадьбы заведения.

Аппаратура для диджея и ведущего

Конечно, вы уже выбрали диджея и ведущего, но вот какая у них будет аппаратура – своя или местная, стоит проговорить заранее. Если вся необходимая техника есть в зале, и вы можете ею пользоваться, то получится неплохо сэкономить. То же касается светомузыки и салюта.

Есть ли в ресторане свой декор

Вполне вероятно, что в выбранном вами заведении есть чехлы на стулья, ленты, фонарики, может быть даже украшенная арка. Уточните стоимость аренды всего декора, узнайте, что конкретно вам могут предложить, и кто это все будет устанавливать. Есть шанс, что вы сможете минимизировать затраты на декоратора и ограничится привозной флористикой!

Это 10 основных вопросов, которые вы должны задать банкетному менеджеру при выборе ресторана для свадьбы. Надеемся, вам пригодятся наши советы, и вы получите в итоге торжество своей мечты и сможете даже немного сэкономить!

Фото: IStock

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