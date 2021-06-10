ПРАЗДНИК НА ПРИРОДЕ: ТОП-5 свадебных трендов 2021 года
Свадьба – это важное событие в жизни каждой девушки. Хочется, чтобы в этот день всё было идеально, поэтому подготовка к бракосочетанию – процесс длительный и очень важный. Не секрет, что каждый год свадебные тренды меняются, и если ты хочешь, чтобы твой праздник получился стильным и ярким, необходимо тщательно разобраться в тенденциях сезона. О пяти самых актуальных свадебных трендах 2021 года GSPACE рассказала Саша Дергоусова, основательница свадебного Dergousova agency.
Что подарить на свадьбу в 2021 году: идеи подарков на любой бюджет
— Первый и, пожалуй, самый главный тренд сезона – это эмоции! Сейчас акцент ставится не так на декоре, как на эмоциональных звеньях. Особое внимание стоит обратить на концепцию, которая передается в различных творческих составляющих: актерах, участниках, артистах и т.д.
— Второе: в декоре появляются разные мелкие детали, на которые раньше не обращали внимания: текстиль, посуда, мебель и т.д.
— Третье – это стилизация всех участников торжества. Для актеров и ведущего делается грим, шьются особые костюмы, соответствующие тематике праздника и т.д.
Как подтолкнуть его к важному решению
— Четвертое: люди всё больше склоняются к природе. Жених и невеста сегодня чаще выбирают открытые площадки и локации на свежем воздухе, при этом отказываясь от банальных банкетных залов.
— Пятое: большой акцент делается на гостей. Если раньше гости приходили, и молодоженам их нужно было развлекать и удивлять, то сейчас очень круто, когда гостей включают в программу. С ними оговаривают дресс-код, им дают задания. Таким образом гости чувствуют себя активными участниками праздника. Продумайте этот момент сами или обговорите с ведущим, если он у вас будет. Так намного интереснее!
— И самое главное! Тренды трендами, но всегда стоит помнить, что свою свадьбу вы должны сделать уникальной, индивидуальной, неповторимой. Нужно делать в первую очередь то, что отзывается в ваших сердцах! Не обращайте внимания на внешние факторы, моду, тренды, желания родственников и прочее. Делайте то, что для вас кайфово! Потому что это ВАШ день, и вы должны в будущем вспоминать его с улыбкой и позитивом.
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