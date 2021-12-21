У проєкті Екси 3 сезон фінал стане випробуванням на міцність для Ані Суліми! Вона панічно боїться висоти, а в останньому випробуванні їм з Августом треба подолати відстань між двома багатоповерхівками. Один із колишніх йтиме стропою, а інший – висіти в системі й триматиметься за руки свого партнера. Анні страшно навіть перебувати на такій висоті, не те, що пересуватися та ще й відповідати на чиїсь запитання! Чи зможе вона подолати свою паніку та пройти останнє випробування разом з Августом заради їхніх стосунків? Дізнайся просто зараз – дивись фінал Екси 3 сезон 15 випуск.

Екси 3 сезон 15 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 15 випуск – дивитись онлайн частину 3