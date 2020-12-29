Игровое шоу Дети против звезд 2 сезон 13 выпуск от 29.12.2020 продолжает искать таланты среди взрослых и детей! В этой игре среди звезд украинского шоу-бизнеса ты увидишь: футболиста Артема Федецкого, телеведущую и актрису Машу Ефросинину, хореографа и шоумена Амадора Лопеса.

Возможности их команды сможешь увидеть уже в первом конкурсе Спаси город. В нем Артем Федецкий сядет за пушку, Амадор Лопес будет наводить ее, а Маша Ефросинина гонять за патронами. Кому достанется первая молния времени в этой игре? Смотри онлайн шоу Дети против звезд 2 сезон 13 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд