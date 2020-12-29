В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 13 выпуск от 29.12.2020 хореограф, шоумен и чемпион мира по фехтованию Амадор Лопес сразится с 12-летней Катей Недопакой, победительницей Всеукраинского турнира сильнейших по фехтованию. Девушка 4 года ежедневно занимается фехтованием и выбрала этот вид спорта после просмотра фильма «Д’артаньян». У Амадора Лопеса тоже огромный спортивный опыт в прошлом – он даже имеет коронный трюк «oktava», благодаря которому побеждал в соревнованиях.

Задача участников – разрезать овощи и фрукты на лету 60 секунд. Победит тот, кто разрубит больше овощей и фруктов. Смотри баттл фехтовальщиков в 13 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд