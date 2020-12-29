Video: Fruit Ninja вне экрана телефона: Амадор Лопес против 12-летней Кати – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 13 выпуск 2 сезон от 29.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 13 от 29.12.2020 / Fruit Ninja вне экрана телефона: Амадор Лопес против 12-летней Кати – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 6
29 декабря

Fruit Ninja вне экрана телефона: Амадор Лопес против 12-летней Кати – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 6

В шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 13 выпуск от 29.12.2020 хореограф, шоумен и чемпион мира по фехтованию Амадор Лопес сразится с 12-летней Катей Недопакой, победительницей Всеукраинского турнира сильнейших по фехтованию. Девушка 4 года ежедневно занимается фехтованием и выбрала этот вид спорта после просмотра фильма «Д’артаньян». У Амадора Лопеса тоже огромный спортивный опыт в прошлом – он даже имеет коронный трюк «oktava», благодаря которому побеждал в соревнованиях.

Задача участников – разрезать овощи и фрукты на лету 60 секунд. Победит тот, кто разрубит больше овощей и фруктов. Смотри баттл фехтовальщиков в 13 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Fruit Ninja вне экрана телефона: Амадор Лопес против 12-летней Кати – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 6
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