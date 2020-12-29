Video: Показуха: Маша Ефросинина растерялась на первом слове – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 13 выпуск 2 сезон от 29.12.2020 на Новом канале
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29 декабря

Показуха: Маша Ефросинина растерялась на первом слове – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 3

В третьем командном раунде в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 13 выпуск от 29.12.2020 в звездной команде будет отгадывать Маша Ефросинина, а ее сокомандники мужчины будут показывать слова с экрана. Им выпадет и слово «газонокосилка», и «гамак», и «автограф», на котором Маша Ефросинина сильно застопорится. Удастся ли ей отгадать такое знакомое звезде слово? И кто в их команде будет слабым звеном? Игру во всем известного крокодила смотри в конкурсе Показуха в 13 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Показуха: Маша Ефросинина растерялась на первом слове – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 3
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