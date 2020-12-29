В третьем командном раунде в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 13 выпуск от 29.12.2020 в звездной команде будет отгадывать Маша Ефросинина, а ее сокомандники мужчины будут показывать слова с экрана. Им выпадет и слово «газонокосилка», и «гамак», и «автограф», на котором Маша Ефросинина сильно застопорится. Удастся ли ей отгадать такое знакомое звезде слово? И кто в их команде будет слабым звеном? Игру во всем известного крокодила смотри в конкурсе Показуха в 13 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд