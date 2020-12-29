В финале 13 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 29.12.2020 звезды ради победы отдадут свои последние силы на полосе препятствий. Артем Федецкий будет бегать быстрее всех, как на тренировке перед матчем, изящная Маша Ефросинина будет легко пролезать везде, а Амадор Лопес – набирать больше всего камней.

Команды будут проходить дистанцию ​​с разным временем – у детей будет существенная фора. Но звезды настроены серьезно, и они могут выровнять разницу в 20 секунд. Удастся ли им это? Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 13 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон