Video: Артем Федецкий обгоняет всех! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 13 выпуск 2 сезон от 29.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 13 от 29.12.2020 / Артем Федецкий обгоняет всех! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 7
29 декабря

Артем Федецкий обгоняет всех! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 7

В финале 13 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 29.12.2020 звезды ради победы отдадут свои последние силы на полосе препятствий. Артем Федецкий будет бегать быстрее всех, как на тренировке перед матчем, изящная Маша Ефросинина будет легко пролезать везде, а Амадор Лопес – набирать больше всего камней.

Команды будут проходить дистанцию ​​с разным временем – у детей будет существенная фора. Но звезды настроены серьезно, и они могут выровнять разницу в 20 секунд. Удастся ли им это? Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 13 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Артем Федецкий обгоняет всех! – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 13. Раунд 7
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