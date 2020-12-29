Ігрове шоу Діти проти зірок 2 сезон 13 випуск від 29.12.2020 продовжує шукати таланти серед дорослих і дітей! У цій грі серед зірок українського шоу-бізнесу ти побачиш: футболіста Артема Федецького, телеведучу та актрису Машу Єфросиніну, хореографа й шоумена Амадора Лопеса.

Можливості їхньої команди зможеш побачити вже в першому конкурсі Врятуй місто. У ньому Артем Федецький сяде за гармату, Амадор Лопес наводитиме її, а Маша Єфросініна ганятиме за набоями. Кому дістанеться перша блискавка часу в цій грі? Дивись онлайн шоу Діти проти зірок 2 сезон 13 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд