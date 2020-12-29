Video: Fruit Ninja поза екраном телефону: Амадор Лопес проти 12-річної Каті – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 13. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 13 випуск 2 сезон від 29.12.2020 на Новому каналі
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29 грудня

Fruit Ninja поза екраном телефону: Амадор Лопес проти 12-річної Каті – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 13. Раунд 6

У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 13 випуск від 29.12.2020 хореограф, шоумен і чемпіон світу з фехтування Амадор Лопес змагатиметься з 12-річною Катею Недопакою, переможницею Всеукраїнського турніру найсильніших із фехтування. Дівчина 4 роки щодня займається фехтуванням і обрала цей вид спорту після перегляду фільм «Д’Аартаньян». В Амадора Лопеса теж величезний спортивний досвід у минулому – він навіть має коронний трюк «oktava», завдяки якому перемагав у змаганнях.

Завдання учасників – розрізати овочі та фрукти на льоту 60 секунд. Переможе той, хто розрубає більше овочів та фруктів. Дивись батл фехтувальників у 13 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Fruit Ninja поза екраном телефону: Амадор Лопес проти 12-річної Каті – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 13. Раунд 6
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