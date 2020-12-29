У третьому командному раунді в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 13 випуск від 29.12.2020 у зірковій команді відгадуватиме Маша Єфросініна, а її співкомандники чоловіки показуватимуть слова з екрана. Їм випаде і слово «газонокосарка», і «гамак», й «автограф», на якому Маша Єфросініна сильно застопориться. Чи вдасться їй відгадати таке знайоме зірці слово? Та хто у їхній команді буде слабкою ланкою? Гру у всім відомого крокодила дивись у конкурсі Показуха в 13 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд