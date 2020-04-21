Video: Иван Люленов познакомится с украинскими странностями. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12. Часть 1

Кто против блондинок от 21.04.2020 - смотрите онлайн выпуск 12 часть 1
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12 / Иван Люленов познакомится с украинскими странностями. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12. Часть 1
21 апреля

Иван Люленов познакомится с украинскими странностями. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12. Часть 1

Смотри в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 12 выпуск от 21.04.2020, как Иван Люленов будет познавать загадочную украинскую душу.

Семилетняя одесситка Ева Гребенюк попала в Книгу рекордов Украины в 2019 году как самая молодая татуировщица. Ивану Люленову предстоит догадаться, кто стал первой моделью молодого дарования.

В шоу Кто против блондинок? 2020 известного комика удивят жители Ивано-Франковска. В 2018 году они зарегистрировали электронную петицию с требованием освятить стадион после одного громкого мероприятия. Что заставило людей пойти на крайние меры? Ответ ты узнаешь в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 12 выпуск от 21.04.2020 на сайте Нового канала. 

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Иван Люленов познакомится с украинскими странностями. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12. Часть 1
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