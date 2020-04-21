Video: Блондинки заставят Люленова понервничать во втором туре. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12. Часть 3

Кто против блондинок от 21.04.2020 - смотрите онлайн выпуск 12 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12 / Блондинки заставят Люленова понервничать во втором туре. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12. Часть 3
21 апреля

Блондинки заставят Люленова понервничать во втором туре. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12. Часть 3

Сможет ли Иван Люленов победить самых умных девушек Украины в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 12 выпуск от 21.04.2020? Смотри прямо сейчас на сайте Нового канала!

Активисты UANIMALS в 2019 году агитировали людей в селах не сжигать сухую траву. И для этого на своих плакатах разместили очень яркого персонажа. В шоу Кто против блондинок? 2020 Ивану Люленову придется догадаться, кто же стал лицом этой кампании.

Во втором туре ты узнаешь, какой необычный бизнес придумал Андрей Дубчак. По всему миру украинец продает оригинальное нижнее белье – этнусики. В программе Кто против блондинок? 3 сезон 12 выпуск от 21.04.2020 Иван Люленов и Леся Никитюк узнают, за что именно бренд получил такое название. 

Кто против блондинок 12 выпуск от 21.04.2020 смотреть онлайн

Блондинки заставят Люленова понервничать во втором туре. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 12. Часть 3
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