Иван Люленов расскажет, чем схожи украинский и молдавский языки в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 12 выпуск от 21.04.2020 на сайте Нового канала.

Кто бы мог подумать, что жителей Молдовы и Закарпатья объединяют сразу две вещи, а именно слова «пуцька» и «пичка». И Иван Люленов точно знает, как они переводятся! Чтобы узнать истинное значение этих слов, смотри шоу Кто против блондинок? 2020.

Блонда-бомба специально для комика Лиги Смеха исполнит хип-хоп на бандуре, а Леся Ивановна Никитюк зачитает народный украинский рэп. Не пропусти это уникальное зрелище в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 12 выпуск от 21.04.2020.

Кто против блондинок 12 выпуск от 21.04.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 12 смотреть онлайн