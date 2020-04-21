Video: Іван Люленов познайомиться з українськими дивацтвами. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 1

Хто проти блондинок від 21.04.2020 - дивіться онлайн випуск 12 частина 1
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12 / Іван Люленов познайомиться з українськими дивацтвами. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 1
21 квітня

Іван Люленов познайомиться з українськими дивацтвами. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 1

Дивись в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020, як Іван Люленов пізнаватиме загадкову українську душу.

Семирічна одеситка Єва Гребенюк потрапила до Книги рекордів України у 2019 році як наймолодша татуювальниця. Іван Люленов має здогадатися, хто став першою моделлю молодого обдарування.

У шоу Хто проти блондинок? 2020 відомого коміка здивують мешканці Івано-Франківська. У 2018 році вони зареєстрували електронну петицію з вимогою освятити стадіон після одного гучного заходу. Що змусило людей піти на такі крайнощі? Відповідь ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020 на сайті Нового каналу.

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Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 12 дивитися онлайн

Іван Люленов познайомиться з українськими дивацтвами. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 1
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