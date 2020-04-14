В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 11 выпуск от 14.04.2020 гостем Леси Никитюк станет телеведущий и актер Improv Live Show Роман Мищеряков.

В 11 выпуске Роману придется демонстрировать свои знания в области зоологии – все вопросы будут посвящены животным или связаны с ними.

Блондинки и Роман Мищеряков познакомятся с удивительным миром насекомых: какие особенности спаривания москитов, и почему блохи – новые трендсеттеры в мире цветов и оттенков? Ответы на эти вопросы ты узнаешь в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 11 выпуск от 14.04.2020 на сайте Нового канала.

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