В программе Кто против блондинок? 3 сезон 11 выпуск от 14.04.2020 Рома Мищеряков снова почувствует себя как в родных стенах Improv Live Show. Ведь телеведущему придется отвечать на вопрос про известный порносайт, пока блондинка будет бить его током! В шоу Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь, справится ли Роман с этим заданием.

В суперигре Роман Мищеряков перевоплотится в обезьяну и будет чистить бананы ртом. Получится ли у него это быстрее, чем у блондинок? Смотри прямо сейчас в интеллектуально-развлекательном шоу Кто против блондинок? 3 сезон 11 выпуск от 14.04.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 11 выпуск от 14.04.2020 смотреть онлайн