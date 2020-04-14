Video: Роман Мещеряков перевоплотился в обезьяну. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 11. Часть 3

Кто против блондинок от 14.04.2020 - смотрите онлайн выпуск 11 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 11 / Роман Мещеряков перевоплотился в обезьяну. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 11. Часть 3
14 апреля

Роман Мещеряков перевоплотился в обезьяну. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 11. Часть 3

В программе Кто против блондинок? 3 сезон 11 выпуск от 14.04.2020 Рома Мищеряков снова почувствует себя как в родных стенах Improv Live Show. Ведь телеведущему придется отвечать на вопрос про известный порносайт, пока блондинка будет бить его током! В шоу Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь, справится ли Роман с этим заданием.

В суперигре Роман Мищеряков перевоплотится в обезьяну и будет чистить бананы ртом. Получится ли у него это быстрее, чем у блондинок? Смотри прямо сейчас в интеллектуально-развлекательном шоу Кто против блондинок? 3 сезон 11 выпуск от 14.04.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 11 выпуск от 14.04.2020 смотреть онлайн

Роман Мещеряков перевоплотился в обезьяну. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 11. Часть 3
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