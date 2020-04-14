У шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 11 випуск від 14.04.2020 гостем Лесі Нікітюк стане телеведучий і актор Improv Live Show Роман Міщеряков.

У 11 випуску Роману доведеться демонструвати свої знання в області зоології – всі запитання будуть присвячені тваринам або пов’язані з ними.

Блондинки та Роман Міщеряков познайомляться з дивовижним світом комах: які особливості спарювання москітів, і чому блохи – нові трендсеттери в світі кольорів і відтінків? Відповіді на ці запитання ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 11 випуск від 14.04.2020 на сайті Нового каналу.

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