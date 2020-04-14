Продолжение шоу Кто против блондинок? 3 сезон 11 выпуск от 14.04.2020 с Романом Мищеряковым. В Индии разорить банк могут не только люди, но и звери. Роме Мищерякову предстоит догадаться, какие именно животные нанесли местному банку ущерб в один миллион рупий – только в программе Кто против блондинок? 2020.

Чемпионка мира по плаванию Даша научит телеведущего быстро надевать резиновые шапочки. Получится ли у Романа превзойти рекордсменку Украины и Европы? Смотри в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 11 выпуск от 14.04.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 11 выпуск от 14.04.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 11 смотреть онлайн