Молодой и харизматичный Артем Пивоваров станет новым гостем шоу Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020.

Блонда-бомба заставит Артема Пивоварова и Лесю Никитюк ностальгировать по нулевым. Девушка будет воспроизводить известные композиции при помощи кнопочного телефона. А Артем тут же примется ей подпевать! В шоу Кто против блондинок? 2020 девушка также расскажет, как легко узнать номер симпатичного парня при помощи старого гаджета.

Артем Пивоваров узнает, как создает свои хиты Дмитрий Коляденко. По признанию артиста, у него есть специальный критик, который оценивает все его песни. Артему и блондинкам придется догадаться, кто же этот человек (или нет?) в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 10 выпуск от 07.04.2020 на сайте Нового канала.

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