Сегодня стартовал новый сезон шоу «Кто против блондинок?» 2020 на Новом канале с его яркой ведущей Лесей Никитюк. Первым гостем студии стал Юрий Горбунов, которому уже не впервой сходиться в интеллектуальной схватке с блондинками. 10 лет назад Юрий был участником проекта и… проиграл! И сейчас он вернулся, чтобы взять реванш. Только вот удастся ли ведущему это сделать?

Смотри небольшой фоторепортаж со съемочной площадки первого выпуска «Кто против блондинок?» 2020.

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Блондинки встретили Юрия Горбунова во всеоружии. Кажется, ведущий не ожидал такого серьёзного приёма!

И устроили ведущему настоящую битву!

Юрий Горбунов не только проверил свою смекалку, а и узнал, насколько хорошо развитая интуиция его… пятой точки. Ведущему пришлось самой неожиданной частью тела определить, какие предметы разложены на стульях. Глядя на его выражение лица становится понятно, что задача не из простых!

Блондинки, как настоящие хозяюшки, не могли допустить, чтобы мужчина был голодными и угостили Юрия яблоками. Только вот чтобы перекусить, Горбунову пришлось изрядно потрудится.

Считается, что девушек нужно защищать, но блондинки показали Юрию, что могут и сами за себя постоять. Одна из участниц продемонстрировала ведущему приёмы самообороны, которые он тут же…протестировал на Лесе Никитюк!

В финале Юрия Горбунова ждала встреча с топ-блондинкой! Посмотрите, кажется девушка решила очаровать ведущего, примерив головной убор, как у его супруги Кати Осадчей.

А чем закончилась встреча Юрия Горбунова и блондинок и кто вышел победителем из этой битвы, смотрите в полном выпуске шоу «Кто против блондинок» уже сейчас!

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