Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням “Нового каналу”, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів.
*Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
4 февраля на Новом канале стартует новый сезон шоу «Кто против блондинок?». Проект, в котором самые яркие блондинки страны вызывают «звездных» мужчин на интеллектуальную дуэль.
А вы смогли бы победить в интеллектуальном сражении наших девушек? Уверены, что большинство думают, что сделают это с легкостью. Давайте устроим настоящий баттл. Мы подготовили тест из 10 вопросов, на которые наши блонди отвечали, чтобы попасть в проект. Пройдите его и узнайте, действительно ли, вы могли бы конкурировать с нашими «светлыми головами»!