4 февраля на Новом канале стартует новый сезон шоу «Кто против блондинок?». Проект, в котором самые яркие блондинки страны вызывают «звездных» мужчин на интеллектуальную дуэль.

А вы смогли бы победить в интеллектуальном сражении наших девушек? Уверены, что большинство думают, что сделают это с легкостью. Давайте устроим настоящий баттл. Мы подготовили тест из 10 вопросов, на которые наши блонди отвечали, чтобы попасть в проект. Пройдите его и узнайте, действительно ли, вы могли бы конкурировать с нашими «светлыми головами»!



В тему:

«Блондинки» за кадром ходят на концерты и пьют кофе с Лесей Никитюк

Пеньюары и костюмы с декольте – самые крутые наряды сезона «Кто против блондинок?»