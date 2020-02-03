В этом сезоне участницы шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале будут демонстрировать зрителям не только свой острый ум, особые таланты и смекалку, но и неординарные образы

На первый взгляд может показаться, что 43 участницы шоу «Кто против блондинок?» выходят на площадку в одинаковых луках. Но это не так. Для каждой девушки стилисты индивидуально подбирали аксессуары и шили одежду. Например, у «златовласок» была разная длина юбок и глубина декольте.

Тест: Померяйся IQ с блондинкой!

Самым большим вызовом для стилистов стала участница с рекордным 13-м размером груди. Девушка с пышными формами – обладательница короны и титула Miss Top Model Plus Size Universe, который она завоевала в прошлом году в конкурсе «Мисс Вселенная плюс-сайз».

– Я хотела, чтобы эта красавица органично смотрелась среди девушек с размером xs и s, – рассказывает главный художник по костюмам Люси Константинова. – Мы каждый раз адаптировали под нее образ. Признаюсь, это было нелегко. Но команда приняла этот вызов, и Мила всегда выглядела королевой.

А еще Люси рассказывает, что сложно было реализовывать образы для топ-блондинок. Для них мастера собственноручно изготовляли головные уборы и пришивали миллионы стразов и камней.

– Самым ярким аксессуаром на голову в третьем сезоне считаю шляпу, которая была изготовлена из тысячи метров металлизированной нити, – говорит Люси. – Самое сложное было сшить платье для топ-блондинки к выпуску о музыке. Я придумала, что она должна быть похожа на открытую раковину. Для этого мы приобрели тяжелую ткань, потому что она должна была сохранять форму. Неделя пришлось экспериментировать, чтобы выполнить эту работу. Нам все удалось. Образ был фантастическим!

А для топ-блонды к выпуску в стиле диско мастерицам пришлось собственноручно пришить 2 тысячи зеркальных стразов к платью и ботфортам. И этот образ можно считать одним из самых сложных в пошиве.

Включайте Новый канала 4 февраля в 19:00, чтобы собственными глазами увидеть всю красоту девушек в шоу «Кто против блондинок?»